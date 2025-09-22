Confirmaron sede y horario del partido entre River y Racing por Copa Argentina
El encuentro se jugará el próximo jueves 2 de octubre.
22/09/2025 | 14:43Redacción Cadena 3
FOTO: Maximiliano Salas volverá a encontrarse con la gente de Racing.
La organización de la Copa Argentina confirmó que el partido de cuartos de final entre River y Racing se disputará el próximo jueves 2 de octubre desde las 21.30 horas en el estadio Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central.
A pesar de que Mendoza y Córdoba corrían con ventaja para albergar este encuentro, el plato fuerte de esta instancia del certamen federal se disputará en Rosario y será la primera vez para ambos en dicho estadio en esta competición.
ESTÁ PARA CUALQUIERA ??— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 18, 2025
? @Belgrano ?? @AAAJoficial de un lado y @CSIRoficial ?? @RacingClub o @RiverPlate del otro
¿¿¿Quién será el ganador??? ??#CopaArgentinaAXIONenergy ??????#NuestraCopa ?? pic.twitter.com/lsZnRNv7xp
River jugará en este recinto ante Racing el jueves 2 de octubre a las 21.30 horas y, en menos de cinco días, visitará a Rosario Central por la undécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.
Con estas confirmaciones, a quién mejor le sienta este combo entre sede, horario y fecha es al ´Millonario´ ya que tendrá a su disposición todos sus jugadores y enfrentará a un equipo que viene realizando y realizará un desgaste descomunal en estos días con los partidos de la serie ante Vélez por Copa Libertadores y el clásico de Avellaneda del domingo ante Independiente.
Por ello, desde el lado de los de Gustavo Costas, optaban por jugarlo el miércoles 8 donde iban a poder tener más descanso y en medio de la fecha FIFA, parate en el que River tendrá varios jugadores afectados a sus respectivas selecciones nacionales.
En cuanto a la disponibilidad de entradas para ambos equipos, se especula con una cantidad de 20 mil lugares para cada uno, teniendo en cuenta que el estadio cuenta con una capacidad de 46.955 espectadores.
Lectura rápida
¿Qué partido se confirmó? River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.
¿Cuándo se jugará? El 2 de octubre a las 21.30 horas.
¿Dónde se llevará a cabo? En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario.
¿Cuántas entradas habrá disponibles? 20 mil para cada equipo.
¿Por qué Racing prefería otro día? Para tener más descanso previo al partido.
[Fuente: Noticias Argentinas]