Calhanoglu volvió a hablar de Lautaro Martínez tras la polémica

Inter de Milán estuvo en boca de todos luego de la eliminación del Mundial de Clubes por las sorpresivas declaraciones del capitán argentino Lautaro Martínez por la actitud de Hakan Calhanoglu.

El ex jugador de Racing se había mostrado enfurecido con ciertas actitudes de compañeros de su equipo y lo dejó ver en las declaraciones con la prensa: "Aquí tienes que querer quedarte. ¿Entendido? Porque aquí luchamos por objetivos. El mensaje es claro: el que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya. He visto muchas cosas que no me han gustado".

Calhanoglu se lesionó y luego, cuando el resto del equipo se encontraba disputando el Mundial de Clubes, se fue de vacaciones con su familia, lo cual desató una polémica en la que el propio presidente del Inter de Milán, Giuseppe Marotta y el entrenador Cristian Chivu no se mostraron contentos con la decisión del turco.

En medio de todo esto, el centrocampista lanzó un comunicado en sus redes sociales donde se mostró dolido por las actitudes del jugador argentino: “Lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen".

Semanas después de ese cruce, Calhanoglu volvió a hablar con la prensa, luego de que se conociera que no se iría del Inter y explicó cómo está su relación con Martínez: "Somos profesionales y ya está todo aclarado".

Además, añadió que recibirá cálidamente al delantero argentino cuando vuelvan a los entrenamientos: "Lo abrazaremos. Estábamos con mucha energía en ese momento, ahora ya más tranquilos, con ganas de volver a jugar juntos".