FOTO: Facundo Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League.

Chelsea confirmó que el argentino Facundo Buonanotte estará disponible para disputar la fase de liga de la Champions League.

El volante argentino de 20 años fue agregado a último momento en la lista de buena fe de los “Blues”, aprovechando el lugar que dejó vacante el portugués Dario Essugo, quien fue operado de una lesión muscular y tendrá varias semanas de recuperación.

El surgido en Rosario Central había quedado inicialmente fuera de la nómina A presentada por el club londinense, pese a haber llegado en septiembre como refuerzo a préstamo por un año.

Sin embargo, el reglamento de la UEFA permite reemplazar a un jugador en caso de lesión grave antes del inicio del torneo, lo que le abrió la puerta al argentino para tener su primera experiencia en la máxima competencia continental.

Buonanotte apenas acumula 45 minutos con la camiseta del Chelsea, ya que debutó el último fin de semana en el empate 2-2 frente a Brentford por la Premier League.

Su inclusión representa una apuesta de Enzo Maresca, que ve en el joven mediocampista un recambio interesante para la rotación en un calendario cargado de partidos.

De esta forma, Buonanotte se convertirá en el tercer argentino de Chelsea en esta edición de la Champions, junto a Enzo Fernández —emblema del equipo— y Alejandro Garnacho, otra de las incorporaciones del último mercado.

Los “Blues” debutarán en la fase de grupos este miércoles ante Bayern de Múnich, en un duelo que podría marcar el estreno europeo del exjugador de Brighton y Leicester.