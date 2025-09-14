En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca visita a Central buscando llegar a lo más alto de su zona

El "Canalla" de Ángel Di María recibe al "Xeneize" por la octava fecha del Torneo Clausura desde las 17:30. Transmite Cadena 3. 

14/09/2025 | 09:38Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Rosario Central vs Boca: horario y formaciones

Rosario Central y Boca chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Contará con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

Hay máxima expectativa por la visita del “Xeneize” de Leandro Paredes, que viene enfocado tras tres victorias seguidas; al “Canalla” de Ángel Di María, que se mantiene invicto.

Probables formaciones de Rosario Central vs Boca

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan este domingo?

Juegan Rosario Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

¿A qué hora inicia el partido?

El encuentro comenzará a las 17.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?

Se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito.

¿Cuál es la situación reciente de los equipos?

Boca tiene tres victorias seguidas, mientras que Rosario Central se mantiene invicto.

¿Cómo ver el partido en vivo?

El partido se puede seguir por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho