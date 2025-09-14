Boca visita a Central buscando llegar a lo más alto de su zona
El "Canalla" de Ángel Di María recibe al "Xeneize" por la octava fecha del Torneo Clausura desde las 17:30. Transmite Cadena 3.
14/09/2025 | 09:38Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Rosario Central vs Boca: horario y formaciones
Rosario Central y Boca chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Contará con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.
Hay máxima expectativa por la visita del “Xeneize” de Leandro Paredes, que viene enfocado tras tres victorias seguidas; al “Canalla” de Ángel Di María, que se mantiene invicto.
Probables formaciones de Rosario Central vs Boca
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan este domingo?
Juegan Rosario Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.
¿A qué hora inicia el partido?
El encuentro comenzará a las 17.30 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo el partido?
Se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito.
¿Cuál es la situación reciente de los equipos?
Boca tiene tres victorias seguidas, mientras que Rosario Central se mantiene invicto.
¿Cómo ver el partido en vivo?
El partido se puede seguir por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]