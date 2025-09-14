Boca visita a Central buscando llegar a lo más alto de su zona

Rosario Central y Boca chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Contará con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

Hay máxima expectativa por la visita del “Xeneize” de Leandro Paredes, que viene enfocado tras tres victorias seguidas; al “Canalla” de Ángel Di María, que se mantiene invicto.

Probables formaciones de Rosario Central vs Boca

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.