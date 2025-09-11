Belgrano recibe a San Martín buscando volver al triunfo: seguilo en vivo
El “Pirata” juega desde las 20 en el Gigante de Alberdi. El partido cuenta con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.
11/09/2025 | 20:13Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano recibe a San Martín en Alberdi. (Foto:Daniel Cáceres/Cadena 3)
Belgrano recibe a San Martín de San Juan, en el partido que marca el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se lleva a cabo a las 20, en el Estadio Julio César Villagra. El árbitro designado es Andrés Merlos y en el VAR está Nicolás Lamolina. El partido cuenta con la transmisión de Cadena 3 a través de todas sus plataformas.
Belgrano tuvo un flojo inicio de campaña, ya que marcha undécimo en la Zona A con solo 8 puntos y estaría quedando afuera de los playoffs.
El “Pirata cordobés” no solo está disputando el Torneo Clausura en este semestre, ya que también sigue con vida en la Copa Argentina, competición en la que se enfrentará con Newell´s el próximo miércoles.
San Martín de San Juan, por su parte, no tiene margen de error y necesita empezar a sumar de a tres para salvarse del descenso, ya que está último tanto en la tabla anual como en los promedios.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué partido se jugará? Se jugará el partido entre Belgrano y San Martín de San Juan en el Torneo Clausura.
¿Quiénes son los árbitros del encuentro? El árbitro será Andrés Merlos y en el VAR estará Nicolás Lamolina.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo este jueves a las 20.
¿Dónde se jugará el partido? El partido se jugará en el Estadio Julio César Villagra.
¿Por qué es importante el partido para San Martín? San Martín de San Juan necesita sumar puntos para evitar el descenso, ya que está último en la tabla anual y en los promedios.