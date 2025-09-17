Belgrano-Newell’s se podrá seguir en vivo por la 92.1 de Cadena 3 Villa Mercedes

FOTO: El "Bocha" listo para la transmisión de Belgrano-Newell´s.

Los hinchas de Belgrano que viajaron a San Luis para alentar al "Pirata" tienen una cita asegurada con la radio. Desde las 16 y hasta las 21, podrán seguir la previa, el partido y el post a través de Cadena 3 Villa Mercedes, en la frecuencia 92.1 FM.

La transmisión contará con los relatos de Carlos Andrés “el Bocha” Houriet, junto con los comentarios, el color y las notas del equipo deportivo más grande de Córdoba.

La cobertura también estará disponible en Cadena3.com y en la app de Cadena 3, pero la tradicional FM se convierte en un punto de encuentro clave para quienes se movilizan en Villa Mercedes y alrededores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta manera, todos los simpatizantes celestes podrán vivir minuto a minuto esta instancia decisiva de la Copa Argentina.

Belgrano y Newell’s se enfrentan desde las 18 en el Estadio La Pedrera por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador se medirá con Argentinos Juniors en semifinales.

El equipo de Ricardo Zielinski llega tras eliminar a Independiente, mientras que los rosarinos del “Ogro” Fabbiani dejaron en el camino a Atlético Tucumán. La expectativa es alta: tanto el Pirata como la Lepra se juegan todo a un solo partido.