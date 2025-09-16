En vivo

Barros Schelotto confía en Vélez para revertir la derrota ante Racing

El entrenador se mostró confiado de cara al partido decisivo por el pase a la semifinal de la Copa Libertadores.

16/09/2025 | 22:57Redacción Cadena 3

FOTO: Guillermo Barros Schelotto, durante la derrota de Vélez frente a Racing.

El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, demostró pura confianza de cara al partido de vuelta entre el “Fortín” y Racing, luego de perder la ida por 1-0, al afirmar que su equipo tiene “virtudes para dar vuelta el resultado”.

Además, el DT de 52 años dejó en claro que “la serie está abierta” y que “el partido de vuelta va a ser muy parejo”.

Con la derrota, Vélez cayó por una diferencia mínima y deberá definir la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores 2025 como visitante.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes 23 de septiembre a partir de las 19:00 en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.

Lectura rápida

¿Qué declaró el entrenador de Vélez?

El entrenador manifestó que su equipo tiene las “virtudes para dar vuelta el resultado” tras perder 1-0 en la ida.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?

El partido de vuelta se jugará el martes 23 de septiembre a las 19:00 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el partido decisivo?

El partido se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón, conocido como el “Cilindro” de Avellaneda.

¿Cuál fue el resultado de la ida?

Vélez perdió 1-0 en el partido de ida ante Racing.

¿Qué piensa Barros Schelotto sobre la serie?

Barros Schelotto considera que “la serie está abierta” y confía en un partido parejo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

