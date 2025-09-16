Barros Schelotto confía en Vélez para revertir la derrota ante Racing

FOTO: Guillermo Barros Schelotto, durante la derrota de Vélez frente a Racing.

El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, demostró pura confianza de cara al partido de vuelta entre el “Fortín” y Racing, luego de perder la ida por 1-0, al afirmar que su equipo tiene “virtudes para dar vuelta el resultado”.

Además, el DT de 52 años dejó en claro que “la serie está abierta” y que “el partido de vuelta va a ser muy parejo”.

Con la derrota, Vélez cayó por una diferencia mínima y deberá definir la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores 2025 como visitante.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes 23 de septiembre a partir de las 19:00 en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.