Deportes

Argentina presentó la lista para el Mundial Sub-20

Los dirigidos por Diego Placente jugarán en Chile desde el 27 de septiembre al 19 de octubre. Barbi y Fernández de Talleres fueron convocados. 

18/09/2025 | 20:50Redacción Cadena 3

FOTO: Diego Placente,DT argentino.

La Selección Argentina, a través de sus redes sociales, anunció de manera oficial la lista de convocados para el Mundial Sub-20.

El torneo se jugará en Chile desde el 27 de septiembre al 19 de octubre y la Sub-20 nacional ya conoce sus convocados.

Los dirigidos por Diego Placente buscarán el séptimo campeonato Sub-20 de la historia de la Selección Argentina.

Tanto Santino Barbi como Santiago Fernández, ambos de Talleres, fueron convocados por Placente.

El fixture del Mundial Sub-20 ya fue sorteado y Argentina quedó encuadrada en el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba.

Los convocados de Argentina

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes)

Juan Villalba (Gimnasia)

Teo Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bornemouth)

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Alvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell´s)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayern Leverkusen)

Ian Subiabre (River)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez)

Muchos equipos europeos decidieron no prestar a sus futbolistas para el torneo como el caso de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

Lectura rápida

¿Qué anunció la Selección Argentina? La lista de convocados para el Mundial Sub-20.

¿Quién es el director técnico de la Sub-20? Diego Placente.

¿Cuándo se jugará el torneo? Desde el 27 de septiembre al 19 de octubre.

¿Dónde se llevará a cabo el Mundial Sub-20? En Chile.

¿Por qué algunos jugadores no fueron convocados? Muchos equipos europeos decidieron no prestar a sus futbolistas para el torneo.

