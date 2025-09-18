Argentina presentó la lista para el Mundial Sub-20

La Selección Argentina, a través de sus redes sociales, anunció de manera oficial la lista de convocados para el Mundial Sub-20.

El torneo se jugará en Chile desde el 27 de septiembre al 19 de octubre y la Sub-20 nacional ya conoce sus convocados.

Los dirigidos por Diego Placente buscarán el séptimo campeonato Sub-20 de la historia de la Selección Argentina.

/Inicio Código Embebido/

#Sub20 Todo listo en la oficina de Ezeiza ??



?? Jugadores elegidos por Diego Placente para disputar el Mundial de Chile 2025.



???? ¡Vamos #TodosJuntos! pic.twitter.com/3mbif8y7y8 — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 18, 2025

/Fin Código Embebido/

Tanto Santino Barbi como Santiago Fernández, ambos de Talleres, fueron convocados por Placente.

El fixture del Mundial Sub-20 ya fue sorteado y Argentina quedó encuadrada en el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba.

Los convocados de Argentina

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes)

Juan Villalba (Gimnasia)

Teo Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bornemouth)

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Alvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell´s)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayern Leverkusen)

Ian Subiabre (River)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez)

Muchos equipos europeos decidieron no prestar a sus futbolistas para el torneo como el caso de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.