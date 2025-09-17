Alarido "Pirata": volvé a emocionarte con los goles de la clasificación a semis
17/09/2025 | 20:06Redacción Cadena 3
FOTO: Belgrano le ganó a Newell´s en La Pedrera. (Foto:Copa Argentina)
/Inicio Código Embebido/
Copa Argentina. Belgrano sueña en grande: venció a Newells, jugará semis y ahora va por todo
El “Pirata” venció a la “Lepra” por 3-1 con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Jugará la próxima ronda ante Argentinos Juniors.
/Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido/
La ilusión en marcha. Palpitando las semis: cómo está el historial entre Belgrano y Argentinos Juniors
Se enfrentaron en 36 ocasiones y la última vez que se vieron las caras fue en abril de este año. Mirá.
/Fin Código Embebido/