Colapinto habló de como seguirá su carrera en la F1: "Volveremos en el futuro"

El piloto argentino Franco Colapinto habló tras su participación en el Gran Premio de Las Vegas, en donde finalizó decimocuarto, y contó que todo parecería indicar que no tendrá asiento en alguna escudería para el 2024, pero volvería en el 2026 o 2027.

El pilarense se mostró contento con el apoyo de los hinchas argentinos, además aseguró que son muy incondicionales y lo acompañan en los buenos y malos resultados: “Volveremos en el futuro, en 2026, 2027, anda a saber cuándo a disfrutar con los hinchas argentinos que me bancaron en las buenas y en las malas. Son incondicionales, estoy muy feliz de tenerlos”.

“Pasé momentos que me tomaron por sorpresa. No sabes nunca cuándo vas a llegar a la Fórmula 1. Yo tuve una oportunidad única este año y la verdad que estoy tratando de maximizar la oportunidad”, contó al programa “Perros de la Calle” en Urbana Play.

A su vez, contó que está dando todo de sí mismo para poder pelear por un asiento para el próximo año o el 2026: “Es una chance única y nada, disfrutándolo de manera especial. Estamos haciendo un buen trabajo y estoy tratando de demostrar que me merezco un asiento acá para el futuro. Ojalá se dé en 2026, 2025, en algún momento estaré de vuelta”.

“Mi sueño desde chiquito era manejar un F1 y listo. Todo lo que viene alrededor, yo nunca lo busqué, nunca lo quise”, aseguró Colapinto.

El argentino recordó cómo se enteró de la muerte de su abuelo a solo horas de competir: “Me levanté a hacer pis, era muy temprano, como a las cinco de la mañana. Vi el teléfono un toque y empecé a leer, y no entendía qué pasó. Empecé a buscar por Twitter, Instagram, y ahí leí que era mi abuelo”.

"ME ENTERÉ DE LA MUERTE DE MI ABUELO POR REDES".



Franco Colapinto: “Fue duro, al final somos deportistas y es un poco lo que hacemos. Nuestro trabajo es rendir bajo presión. (…) El viernes me levanté a la mañana y me habían mandado me sajes amigos de ‘vi lo que pasó, mis… https://t.co/EwXji6wiRv pic.twitter.com/RY4quffrZ8