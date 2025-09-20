En vivo

Estadio 3 Notas

Rosario Central recibe al urgido Talleres de Carlos Tévez en el Gigante

Los de Holan precisan ganar para afianzarse en puestos de clasificación; la visita se hunde en el fondo. (Desde las 17) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app

20/09/2025 | 19:07Redacción Cadena 3 Rosario

Este domingo 21 de septiembre, Rosario Central y Talleres se miden en el Estadio Gigante de Arroyito por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

El encuentro comienza a las 19 y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina. (Desde las 17) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app.

El conjunto local, dirigido por Ariel Holan, llega en alza y se ubica en la sexta posición de la Zona B, a siete puntos del puntero, River Plate. En sus últimas presentaciones, el "Canalla" mostró solidez defensiva: empató frente a Boca Juniors y se quedó con el clásico rosarino ante Newell’s, lo que le dio un impulso anímico importante.

Con poco vuelo futbolístico y escasos triunfos en este semestre, una victoria sería un envión importante para el tramo final.

Talleres, en cambio, atraviesa un presente complicado. Bajo la conducción técnica de Carlos Tevez, el equipo cordobés ocupa el 14º lugar en la misma zona y suma apenas ocho unidades, doce menos que el líder. Además, la "T" arrastra una preocupante sequía ofensiva, con solo tres goles convertidos en ocho fechas.

Ambos equipos buscarán sumar de a tres: Rosario Central para acercarse a los puestos de clasificación, y Talleres para revertir su mal momento y salir del fondo de la tabla.

