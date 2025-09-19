Gran noticia: Rosario y región tendrán su franquicia en el Súper Rugby Américas

El rugby del Litoral argentino escribe una nueva página en su historia: Rosario y la región contarán con una franquicia propia en el Súper Rugby Américas 2026, uno de los torneos internacionales más importantes del continente.

La confirmación llegó tras la firma de un acuerdo entre la Unión Argentina de Rugby (UAR) y Santa Fe Producciones, que sella la creación de este nuevo equipo con base en la región.

El anuncio fue celebrado como un paso fundamental para el desarrollo del rugby en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y consolida al Litoral como un polo clave dentro del mapa rugbístico nacional. El acuerdo contó con el respaldo de las tres uniones regionales: Unión Entrerriana de Rugby, Unión de Rugby de Rosario y Unión Santafesina de Rugby.

La flamante franquicia se sumará a Dogos XV, Pampas y Tarucas, convirtiéndose en la cuarta representante argentina dentro del torneo continental. “Este desarrollo fortalece no solo a la Argentina, sino también al rugby de toda la región”, destacó Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, quien subrayó que el nuevo equipo ampliará la base de talentos y elevará el nivel de competencia.

El presidente de Sudamérica Rugby, Marcello Calandra, también celebró la incorporación. “La octava franquicia es una gran noticia para el torneo. Desde su creación en 2020, el Súper Rugby Américas se ha convertido en un semillero de jugadores para los seleccionados nacionales. Este nuevo equipo abre la puerta a que más jóvenes del Litoral sueñen con llegar a los Pumas u otros equipos internacionales”, expresó.

Desde la organización, el CEO de Santa Fe Producciones, Carlos Fertonani, remarcó el carácter histórico del acuerdo: “Es un sueño compartido. Queremos brindar espectáculo, pero también oportunidades para nuestros jugadores. Esta franquicia será el orgullo del Litoral y esperamos que toda la región la acompañe”.

La dirigencia regional también se mostró entusiasta. Martín Cipriani, presidente de la Unión Entrerriana, habló de “un nuevo camino hacia el profesionalismo”, mientras que Rubén González Fresneda, titular de la Unión de Rugby de Rosario, destacó el valor del trabajo conjunto: “Cuando las instituciones se unen, los sueños se vuelven posibles”. Por su parte, Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina, calificó este avance como “histórico” y resaltó la tradición rugbística de la región, que ha formado a jugadores que llegaron a Los Pumas y al rugby profesional global.

Aunque aún no se ha confirmado el nombre ni la identidad visual de la franquicia, se espera un lanzamiento oficial en las próximas semanas, donde se revelarán más detalles sobre este ambicioso proyecto que promete marcar un antes y un después en el deporte del Litoral.