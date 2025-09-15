Los Pumas se preparan para el final del Rugby Championship ante Sudáfrica

Los Pumas ya se preparan para su próximo enfrentamiento en el Rugby Championship y tendrán una semana de descanso para buscar su tercera alegría en el certamen.

El equipo de Felipe Contepomi luego de ganarle a Australia por 28-26 en Sidney, volverá a jugar el 27 de septiembre en el Kings Park Stadium a las 12:10 (hora argentina) frente a Sudáfrica, en un duelo que puede resultar decisivo para las aspiraciones argentinas en el certamen.

El equipo argentino buscará su tercera victoria del año en el certamen tras haber derrotado a los All Blacks en Buenos Aires y a los Wallabies en su último encuentro disputado.

Luego del compromiso en Durban, el seleccionado nacional cerrará su participación el 4 de octubre en Londres, donde enfrentará nuevamente a los Springboks en terreno neutral, tras ceder la localía en el territorio nacional.

Además, Los Pumas ya tienen definida su agenda internacional para el cierre del 2025, que incluirá una exigente gira por Europa en noviembre. En esa ventana se medirán ante Gales en Cardiff (9/11), Escocia en Edimburgo (16/11) e Inglaterra en Londres (23/11), lo que servirá como preparación ideal de cara a la Copa del Mundo 2027.

Cómo quedaron las posiciones en el Rugby Championship

Luego de cuatro fechas disputadas, todo está más ajustado que nunca en uno de los Rugby Championship más parejos de los que se tenga recuerdo.

Australia, que consiguió doble puntos bonus en la derrota ante la Argentina, lidera con 11 unidades, mientras que lo siguen Sudáfrica y Nueva Zelanda, con 10 cada uno.

Finalmente, Los Pumas están cuartos con nueve puntos, aunque a solo dos de Australia y se ilusionan con hacer historia y ganar esta competición por primera vez.

Cómo quedó el ranking del World Rugby de cara al próximo Mundial

El equipo de Felipe Contepomi sumó 1.56 puntos tras la ajustada victoria y alcanzó un total de 84.40, lo que le permite trepar al sexto lugar de la clasificación, desplazando a los Wallabies al séptimo puesto.

Este movimiento en el ranking tiene un valor estratégico de cara al próximo sorteo de la Copa del Mundo, ya que estar entre los seis primeros lo hace estar en el primer bombo y esquiva a rivales directos.

El top 10 del ranking de World Rugby quedó conformado de la siguiente manera: Nueva Zelanda lidera con 91.35 puntos, seguida por Irlanda (89.83), Sudáfrica (89.38), Francia (87.82) e Inglaterra (87.64). Con el salto de la Argentina, el orden se completa con Australia en séptimo lugar (83.40), Escocia (81.57), Fiji (80.50) e Italia (77.77).

Un nuevo triunfo no solo los mantendría en carrera por el título, sino que también podría acercarlos a Inglaterra en la lucha por el quinto lugar del ranking mundial, algo que sería histórico para el seleccionado nacional.