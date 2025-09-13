Central recibe a Boca con Russo en el banco, invitado especial en Arroyito

FOTO: Russo le dio a Central una de sus más grandes alegrías en las últimas décadas.

Rosario Central es local este domingo frente a Boca Juniors en el estadio Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Pero más allá del atractivo deportivo, el duelo estará marcado por un protagonista muy especial: Miguel Ángel Russo, actual DT de Boca y campeón reciente con el Canalla, volverá a pisar el barrio que lo tiene como ídolo.

El partido se juega desde las 17:30, con arbitraje de Facundo Tello y Lucas Novelli a cargo del VAR. (Desde las 15.30) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Para los hinchas de Central, la visita de Russo no pasa desapercibida. Fue el conductor del equipo que se consagró campeón en 2023, dándole a Arroyito una de las alegrías más profundas de las últimas décadas. Su regreso, ahora como entrenador de Boca, despierta emociones encontradas: respeto, gratitud y también, por qué no, el deseo de aguarle la fiesta.

En lo futbolístico, el equipo de Ariel Holan llega con la necesidad de ganar. Está sexto en la Zona B con 10 puntos y un partido pendiente ante Sarmiento de Junín por la fecha 7, suspendido por cuestiones climáticas. Si bien cuenta con un plantel de jerarquía, que incluye al campeón del mundo Ángel Di María, el rendimiento ha estado lejos de lo esperado: apenas dos triunfos en seis partidos y una alarmante falta de gol (nunca anotó más de uno por encuentro).

La localía en el Gigante es siempre una fortaleza para Central, pero frente a Boca, el desafío será doble: sumar de a tres y recuperar la confianza de su gente.

Del otro lado estará un Boca en alza, que tras su peor racha histórica sin triunfos, logró encadenar tres victorias consecutivas. Los de Russo —quien, además, acaba de atravesar complicaciones de salud— hoy se ubican terceros en la Zona A con 12 puntos, y se ilusionan con clasificar a la Copa Libertadores 2026, para lo cual marchan segundos en la tabla anual.

Más allá del contexto favorable, Arroyito siempre ha sido una parada brava para los xeneizes. Con un equipo en crecimiento, pero todavía en reconstrucción, Boca buscará mantener la racha en un territorio históricamente hostil.