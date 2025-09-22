Zoe Bogach enfrentó duras críticas tras mostrar su retoque estético en redes
La influencer recibió mensajes de odio por haber mostrado los efectos tras una intervención.
22/09/2025 | 11:07Redacción Cadena 3
FOTO: El descargo de Zoe Bogach tras su retoque estético
Zoe Bogach participó en Gran Hermano 2023 y al salir de la casa estuvo involucrada en varias polémicas por los videos que publicó en sus redes sociales o por los comentarios que hizo.
Tiempo atrás, fue muy criticada por haber calificado a gente de "villera" o "marrones" y ahora lo está siendo por un retoque estético que se hizo durante un viaje a Brasil y que le dejó la boca paralizada.
“Yo cada tanto me retoco el ácido hialurónico y nunca me ponen anestesia. Esta vez me anestesiaron porque me lo hice en Brasil y es muy rara la sensación”, contó Zoe en TikTok.
"A mí me habían anestesiado antes porque me hice cosas odontológicas, pero para ponerme ácido hialurónico nunca. No puedo hacer ‘piquito’. Tengo anestesia hasta la nariz, literal. Igual me encanta cómo quedó. Quedaron muy lindos”, continuó.
La influencer comenzó a recibir mucho repudio en redes sociales y publicó otro video en el que se quejó por los comentarios que le mandaron: "Me tienen las pelotas llenas con lo desubicados que son. Haga lo que me haga, me dicen como forma de insulto que soy igual a mi mamá. Mi mamá tiene una parálisis. ¿Ustedes están bien de la cabeza?"
Lectura rápida
¿Quién es Zoe Bogach? Es una influencer que participó en Gran Hermano 2023 y ha estado en el centro de varias polémicas.
¿Qué ocurrió con su retoque estético? Mostró en redes los efectos de un retoque estético realizado en Brasil, que le dejó la boca paralizada.
¿Cómo reaccionó Zoe ante las críticas? Se quejó en las redes por los insultos que recibió en relación a su madre.
¿Qué dijo sobre el procedimiento? Comentó que le pusieron anestesia por primera vez para el ácido hialurónico y que le pareció rara la sensación.
¿Cuál fue la reacción de los seguidores? Muchos usuarios la criticaron y envían mensajes de odio a sus redes.
[Fuente: Noticias Argentinas]