Yanina Latorre se tomó una pausa en Mendoza tras una semana difícil por la salud de su madre
La conductora de SQP compartió detalles de su viaje al Valle de Uco con amigos y su esposo, Diego Latorre.
13/09/2025 | 15:05Redacción Cadena 3
FOTO: Foto: Redes Sociales, @yanilatorre.
Después de atravesar días angustiantes por la salud de su madre, Yanina Latorre decidió tomarse un respiro y viajó al Valle de Uco, en Mendoza, junto a su esposo Diego Latorre y un grupo de amigos cercanos, en una escapada que ella misma definió como “un viaje de egresados a los 50”.
Desde Aeroparque, Yanina compartió videos mientras caminaba hacia el avión que los llevaría a destino. En uno de ellos, se la ve riendo, comparando el plan con una excursión de fin de curso. “Cinco matrimonios en Mendoza”, bromeó, mientras preguntaba con naturalidad al personal de pista si ya podía subir al avión.
El grupo de amigos que acompañó a la pareja incluyó a Marcelo Cassia, Lorena Azpiazu, Paul Starc, Eleonora Zocco, el vicepresidente de River Plate Matías Patanian, Karina Di Mario, Fernando López y Verónica Neme. En uno de los tantos videos compartidos desde la combi, mientras sonaba “Acá se canta”, Yanina volvió a remarcar el espíritu del plan: “La vida es una sola”, expresó.
Ya instalados en el lugar, disfrutaron de un menú de cinco pasos acompañado por catas de vino. Además, ella junto a Diego, posaron en una foto con ni más ni menos que la imponente cordillera detrás.
La escapada tuvo lugar después de que contara en LAM que su madre, Dora, de 85 años, había sido operada para extirparle un tumor maligno en el cuero cabelludo. “Estoy deseando que todo esto termine, porque es angustiante ver cuando se llevan a tu mamá”, dijo al aire, visiblemente conmovida.
