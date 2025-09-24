Yanina Latorre destrozó a la China Suárez: “No me des clases de vida”

Desde su llegada al país, la China Suárez ya protagonizó algunos escándalos mediáticos e inició una guerra contra Yanina Latorre por exponer los datos de su nueva casa. Lejos de quedarse callada, la conductora de SQP le respondió por todos los medios posibles.

En 2023, esta mujer publicó la imagen de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana, entró un grupo comando al barrio, a dos casas; los ataron, robaron y preguntaron 'cuál era la casa de la China Suárez'. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto, para que quede bien clarito, dijo la China Suárez en sus historias de Instagram.

Yanina Latorre tomó el guante y le contestó primero por X, donde acumuló un total de 1,6 millones de seguidores, cuestionando que la señalara a ella como la culpable de algo que no controla: ESTA CARADURA…… Otra que expone toda su vida. Muestra, casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Q alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y q la patente no se! Ahhhh, pero la culpable soy yo. Me tienen podrida.

Luego, se dirigió a Instagram a dedicarle un par de Historias, recordándole a la actriz que fue ella misma quien publicó sus datos: “Che niponita y cuando vos mostraste y subiste el auto que te regalo Rusher? Hasta la patente publicaste”.

“¿La china habla de exponer a los hijos? ¿Y quién posteo barbaridades sobre el padre? ¿Eso no es exponerlos? ¿Quién mostró la casa de los sueños por dentro y por fuera? Quién subió todo lo que pasó con ella y sus hijitos? Ella y Maurito. Ellos sobreexponen menores y después se quejan. ¿Por quién nos enteramos que van al mismo colegio de Wanda en Turquía?”, se cuestionó.

Y la responsabilizó por lo que acusa: A los niños los expone ella. Ella juró por la vida de su hija que no estaba con Vicuña. También negó a Maurino. La casa la publicó ella y mostró las remodelaciones. Las miserias de Vicuña las publicó ella. A llorar al campito y a hacerse cargo de sus actos señora.

La conductora buscó diferenciarse de la actriz, quien había mencionado el hecho donde lloró en los medios cuando estalló el escándalo de la infidelidad de Diego Latorre: “Hacete cargo de tus actos y de los quilombos que ocasionas @sangrejaponesa. Ojalá encuentres paz y entiendas que uno no puede ir por la vida livianamente, cagándose en el dolor de los otros. Yo duermo tranquila, mis hijos no tienen nada que reprocharme. Todo lo contrario. Soy una leona que los defiende, no caga familias ni los expone”.

Finalmente, también se refirió al tema en LAM: “No me des clases de vida, China. Yo sí lloro por mis hijos, peor vos, que los hacés ir y venir a Estambul. Pobres chicos, les sacrificás el centro de vida, el padre anda llorando por los rincones, lo trataste de todo, yo no, esas cosas no hago”.

“Yo seré pelotuda, perdonaré, pero por lo menos yo con mis actos, a mis hijos, no los expuse nunca. Así que la das vuelta porque sos una pobre mina. En cambio, yo no sé si de vos se puede decir lo mismo”, agregó.

Y cerró: “Te cagaste en la vida de Tobal, en la vida de Wanda, en la vida de todas. No tenés amigas, tu único amigo es un peluquero, qué querés que te diga, amora. Me parece que la que no está bien en el mundo sos vos”.