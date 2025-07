Ximena Capristo disparó contra Luciana Elbusto: "La gente zorra no me atrae"

Ximena Capristo se despachó contra Luciana Elbusto tras su desvinculación de LAM, programa en el que fue "angelita" durante un período breve, durante el cual su relación con Diego Brancatelli generó controversia.

La controversia se encendió cuando la panelista de Sálvese quien pueda (América TV) realizó un comentario mordaz al momento en que Yanina Latorre anunció el fin del contrato de Elbusto: “No le daba para ser ‘angelita’. No tenía trayectoria”.

El domingo pasado, Capristo fue entrevistada por un móvil de Infama y reafirmó su crítica a Elbusto, aclarando que su intención no era perjudicar a nadie: “Me pagan por estar acá y comentar sobre los temas, yo no quiero que nadie se quede sin trabajo”.

La panelista continuó refiriéndose a Elbusto, sugiriendo que la situación en la que se encontraba fue evidente, al decir: “Que no cuente que ella entregó los mensajes porque se ve por las pantallas”. Además, se expresó sin filtros: “A mí la gente zorra no me gusta”. Con esto, apuntó a la percepción que tiene sobre mujeres que aceptan relaciones infidelidades, justificando su postura con: “si mantuviste tantos años una infidelidad, la verdad que no me gusta esa clase de mujeres, por qué me pongo en el lugar de Cecilia”.

En respuesta a las declaraciones de Capristo, Elbusto, presente en el estudio, expresó no comprender el motivo detrás de tanto desdén: “Siempre se dirige así, yo nunca le falte el respeto”.

Elbusto compartió que la razón detrás de la animosidad de Capristo podría estar relacionada con un rumor: “Me preguntaron si le había hablado a Conti y yo nunca le hable”. Sobre su salida de LAM, comentó: "Yo entiendo que el laburo de uno por ahí no es funcional para un programa".