Espectáculos

Wanda Nara y Maxi López le dedicaron mensajes de apoyo a su hijo Valentino: qué le pasó

El joven se habría lesionado jugando al futbol.

15/09/2025 | 17:00Redacción Cadena 3

FOTO: Wanda Nara y Maxi López le dedicaron mensajes de apoyo a su hijo Valentino: qué le paso

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al mostrar una foto de su hijo Valentino López en silla de ruedas, luciendo su ropa deportiva. Si bien no especificó que le sucedió, se especuló que tuvo una lesión jugando al futbol.

La empresaria publicó una emotiva historia con fotos del adolescente siendo rodeado por sus amigos, otra de mensajes de apoyo de sus hermanas menores y una más de ella sosteniendo la mano de su hijo.

“Bomber. Tu familia está con vos. Te amamos mi vida”, escribió Nara en su cuenta de Instagram.

Valentino, que juega en las inferiores de River, habría sufrido una lesión en su pierna y estaría en espera para pasar por el quirófano.

Su padre Maxi López también le dedicó un mensaje en sus redes sociales en apoyo en este difícil momento: “Dale bomber. Papá siempre con vos”.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Valentino López? Valentino sufrió una lesión jugando al futbol y fue mostrado en silla de ruedas.

¿Quiénes le enviaron mensajes de apoyo? Wanda Nara y Maxi López le dedicaron mensajes en redes sociales.

¿Qué dijo Wanda Nara en su mensaje? Wanda escribió: “Bomber. Tu familia está con vos. Te amamos mi vida”.

¿Qué se sabe sobre la lesión de Valentino? Se comentó que el joven estaría en espera de cirugía por una lesión en su pierna.

¿Cómo se mostró Valentino en redes? Se le vio en silla de ruedas acompañado de sus amigos en publicaciones de su madre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

