FOTO: Wanda Nara oficializó a su "nuevo novio" y viajaron juntos a Punta del Este

Tras las polémicas declaraciones de L-Gante sobre su pasada relación, Wanda Nara redobló la apuesta e hizo público su nuevo romance con el empresario Martín Migueles. Ahora, la empresaria fue vista saliendo del país en una escapada romántica junto a su presunta nueva pareja.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre mostró las imágenes de la flamante pareja paseando por el freeshop de una reconocida marca de ferrys con destino a Punta del Este, Uruguay.

Para Yanina, Wanda decidió “blanquear” su relación con su supuesto personal trainer a raíz de los comentarios de L-Gante en la entrevista que le hicieron para Caras: “Cuando salió todo eso, ella publicó un video en un boliche junto (…) a Migueles en el que se están tocando, y él le toca la panza y se graban. Eso no es un personal trainer, ni siquiera tiene pinta de serlo”.

Sobre ello, lanzó la primicia: “En este momento Wanda y Migueles se fueron de viaje juntos, con Zaira y una amiga. Están yendo a Punta del Este en primera clase”.

Al mostrar las imágenes, la conductora ironizó con la respuesta de Wanda cuando le preguntaron sobre su relación con el empresario Martín Migueles, mencionando que simplemente era su entrenador físico: “Fue al cumpleaños de la hermana con el personal trainer, sale a bailar con el personal trainer. A todos lados va con el personal trainer”.

Si bien Migueles está alejado del mundo mediático, no está del todo alejado a los escándalos, ya que se conoció que sería la mano derecha de Elías Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio, quien está actualmente detenido acusado de estafas.

“Wanda le pidió referencia sobre Migueles a Jésica Cirio, y ella le dijo ‘salí de ahí, amiga’, pero siguió”, contó Majo Martino, revelando que Piccirillo le debe a Migueles un total de 2.5 millones de dólares.