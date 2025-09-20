Villa Carlos Paz vibró con la Primavera: más de 100 mil personas celebraron

Villa Carlos Paz volvió a confirmarse como la capital juvenil del país con una edición multitudinaria de su tradicional Fiesta de la Primavera. Más de cien mil personas colmaron este sábado el predio del Parque de Asistencia del Rally Mundial, en una jornada que combinó deportes, recreación y una grilla musical que hizo vibrar a orillas del lago San Roque.

Desde temprano, familias y grupos de amigos se acercaron al lugar, que ofreció actividades para todas las edades y dos escenarios principales con espectáculos en vivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La programación incluyó a ENNZETA, USD, Caro Arrieta, La Banda de Grillo y SER, que prepararon el clima para el gran cierre de la noche. Luego llegó el turno de ECKO y FMK, que hicieron bailar al público con sus éxitos, hasta que irrumpieron Los Caligaris con su inconfundible energía festiva.

La banda cordobesa desplegó un repertorio repleto de clásicos como Todos locos, Asado y fernet y Razón, coreados a todo pulmón por una multitud que no dejó de saltar y cantar. En medio de la fiesta, invitaron al escenario a Joaco Martin y anticiparon el cierre explosivo que llegaría con DesaKta2 y lo mejor del cuarteto.

Con este marco imponente, Villa Carlos Paz reafirmó su lugar como epicentro de la juventud y la celebración en cada inicio de la primavera.