Espectáculos

Victoria Beckham confirmó el estreno de su serie documental en Netflix

Se trata de un documental que estrenará el 9 de octubre en Netflix.

18/09/2025 | 12:50Redacción Cadena 3

FOTO: Victoria Beckham confirmó el estreno de su serie documental en Netflix

Cada vez son más los famosos que aceptaron hacer series documentales sobre su vida. A nivel local se realizaron las de Moria Casán, Susana Giménez y Lali Espósito, solo por mencionar algunas, mientras que a nivel internacional llegó en breve la de una mujer que pasó de ser un ícono de la música a convertirse en un ícono de la moda.

Se trata de la docuserie de Victoria Beckham, la exintegrante del grupo musical Spice Girls y actual empresaria de la moda, mujer de David Beckham y madre de cuatro hijos.

El 9 de octubre de 2025, Netflix estrenó esta serie que la propia Victoria anunció desde sus redes sociales. El proyecto lo llevaron a cabo los mismos creadores de la serie de su marido, que prometieron “un acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados. La serie también explora su era bajo los reflectores y la fama mundial.”

La serie mostró su estrellato en la década del '90, su relación con David Beckham y su llegada al mundo de la moda. Desde Netflix informaron que será “un retrato poco común y matizado de una mujer que se ha reinventado continuamente ante el ojo público.”

En el tráiler participaron figuras de renombre como: Anna Wintour, Eva Longoria y Tom Ford.

Lectura rápida

¿Qué anunció Victoria Beckham? Confirmó el estreno de su serie documental en Netflix.

¿Cuándo se estrena la serie? Se estrenará el 9 de octubre de 2025.

¿Sobre qué trata la serie? Explora su vida, su carrera en la música y el mundo de la moda.

¿Quiénes participan en el tráiler? Figuras como Anna Wintour, Eva Longoria y Tom Ford.

¿Quién desarrolló el proyecto? Los mismos creadores de la serie de David Beckham.

[Fuente: Noticias Argentinas]

