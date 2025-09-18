Victoria Beckham confirmó el estreno de su serie documental en Netflix
Se trata de un documental que estrenará el 9 de octubre en Netflix.
18/09/2025 | 12:50Redacción Cadena 3
Cada vez son más los famosos que aceptaron hacer series documentales sobre su vida. A nivel local se realizaron las de Moria Casán, Susana Giménez y Lali Espósito, solo por mencionar algunas, mientras que a nivel internacional llegó en breve la de una mujer que pasó de ser un ícono de la música a convertirse en un ícono de la moda.
Se trata de la docuserie de Victoria Beckham, la exintegrante del grupo musical Spice Girls y actual empresaria de la moda, mujer de David Beckham y madre de cuatro hijos.
El 9 de octubre de 2025, Netflix estrenó esta serie que la propia Victoria anunció desde sus redes sociales. El proyecto lo llevaron a cabo los mismos creadores de la serie de su marido, que prometieron “un acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados. La serie también explora su era bajo los reflectores y la fama mundial.”
La serie mostró su estrellato en la década del '90, su relación con David Beckham y su llegada al mundo de la moda. Desde Netflix informaron que será “un retrato poco común y matizado de una mujer que se ha reinventado continuamente ante el ojo público.”
En el tráiler participaron figuras de renombre como: Anna Wintour, Eva Longoria y Tom Ford.
[Fuente: Noticias Argentinas]