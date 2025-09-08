Verónica Lozano dará a conocer los nominados al Martín Fierro en un programa especial
Telefe presentará una emisión especial de “Corta por Lozano” para dar a conocer quiénes competirán por el premio de la televisión.
08/09/2025 | 11:51Redacción Cadena 3
FOTO: Los Martín Fierro se entregarán el 29 de septiembre
El lunes 29 de septiembre se llevará a cabo la Gran Fiesta de la Televisión Argentina, la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, en vivo desde el Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro.
Este martes 9 de septiembre después del partido Ecuador vs. Argentina, en una emisión especial de Corta por Lozano, se conocerán las distintas nominaciones al preciado galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA).
En vivo, Vero Lozano junto al presidente de APTRA, Luis Ventura, irá develando cada uno de los integrantes de las ternas que consagra a las mejores producciones y talentos de 2024, antesala de lo que será la fiesta más esperada de la Televisión.
Lectura rápida
¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia de entrega de premios? La ceremonia se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre de 2025.
¿Quién conducirá la entrega de premios? La entrega será conducida por Santiago del Moro.
¿Qué revelará Verónica Lozano? Verónica Lozano revelará las nominaciones al Premios Martín Fierro en una emisión especial.
¿Quién acompaña a Verónica Lozano en la emisión? Acompañará a Verónica Lozano el presidente de APTRA, Luis Ventura.
¿Qué evento se celebra el 9 de septiembre? Se celebrará una emisión especial de Corta por Lozano después del partido Ecuador vs. Argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]