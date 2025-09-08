En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Verónica Lozano dará a conocer los nominados al Martín Fierro en un programa especial

Telefe presentará una emisión especial de “Corta por Lozano” para dar a conocer quiénes competirán por el premio de la televisión.

08/09/2025 | 11:51Redacción Cadena 3

FOTO: Los Martín Fierro se entregarán el 29 de septiembre

El lunes 29 de septiembre se llevará a cabo la Gran Fiesta de la Televisión Argentina, la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, en vivo desde el Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro.

Este martes 9 de septiembre después del partido Ecuador vs. Argentina, en una emisión especial de Corta por Lozano, se conocerán las distintas nominaciones al preciado galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA).

En vivo, Vero Lozano junto al presidente de APTRA, Luis Ventura, irá develando cada uno de los integrantes de las ternas que consagra a las mejores producciones y talentos de 2024, antesala de lo que será la fiesta más esperada de la Televisión.

Lectura rápida

¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia de entrega de premios? La ceremonia se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre de 2025.

¿Quién conducirá la entrega de premios? La entrega será conducida por Santiago del Moro.

¿Qué revelará Verónica Lozano? Verónica Lozano revelará las nominaciones al Premios Martín Fierro en una emisión especial.

¿Quién acompaña a Verónica Lozano en la emisión? Acompañará a Verónica Lozano el presidente de APTRA, Luis Ventura.

¿Qué evento se celebra el 9 de septiembre? Se celebrará una emisión especial de Corta por Lozano después del partido Ecuador vs. Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho