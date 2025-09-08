Verónica Lozano dará a conocer los nominados al Martín Fierro en un programa especial

FOTO: Los Martín Fierro se entregarán el 29 de septiembre

El lunes 29 de septiembre se llevará a cabo la Gran Fiesta de la Televisión Argentina, la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, en vivo desde el Hilton Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro.

Este martes 9 de septiembre después del partido Ecuador vs. Argentina, en una emisión especial de Corta por Lozano, se conocerán las distintas nominaciones al preciado galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA).

En vivo, Vero Lozano junto al presidente de APTRA, Luis Ventura, irá develando cada uno de los integrantes de las ternas que consagra a las mejores producciones y talentos de 2024, antesala de lo que será la fiesta más esperada de la Televisión.