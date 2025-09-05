Uriel Lozano, con Cadena 3: "Cantar en el Monumental fue un sueño cumplido"
El cantante habló en exclusiva y compartió su emoción por actuar ante miles de fanáticos y la Selección, destacando la energía de la cumbia santafesina en una noche histórica.
05/09/2025 | 23:42Redacción Cadena 3
FOTO: Uriel Lozano en la previa del partido entre Argentina y Venezuela. (Foto: nv9.photo)
Audio. Uriel Lozano, con Cadena 3: "Cantar en el Monumental fue un sueño cumplido"
Turno Noche
El cantante Uriel Lozano dialogó con Turno Noche en Cadena 3 Argentina, tras haber sido parte de un momento histórico en el Monumental: la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina. Entre anécdotas, giras y recuerdos de sus comienzos como canillita, el referente de la cumbia repasó un presente que define como “un sueño cumplido”.
La vida de Uriel Lozano transcurre entre escenarios, viajes y colaboraciones con figuras de distintos géneros. “Hoy actúo en Formosa, después me voy al Chaco y a Corrientes. Es una vida intensa, pero me encanta lo que hago”, contó el artista, que lleva casi tres décadas cantando y que asegura disfrutar cada minuto: “Toda la vida quise tener este presente, y gracias a Dios se dio”.
Además de su participación en la previa del partido Argentina-Venezuela, Uriel Lozano destacó la presencia de Eugenia Quevedo, quien estuvo a cargo de la interpretación del Himno Nacional. “Me emocioné mucho, se lo merece por su constancia y por todo lo que ha logrado para nuestro género”, comentó Lozano, resaltando el papel de Quevedo como referente de la música popular y su contribución a la ceremonia.
El cantante también reflexionó sobre la expansión de la cumbia santafesina, que ya no se limita a su provincia de origen. “Hoy se escucha en todo el país, igual que el cuarteto, y eso nos permite llegar a nuevas generaciones y fusionarnos con otros artistas”, explicó. Para Lozano, compartir escenario con Eugenia Quevedo y otros colegas representa “una oportunidad única de visibilizar nuestra música y conectar con el público más allá de los géneros”.
En ese camino, Lozano se dio el gusto de grabar con leyendas como Dyango y compartir canciones con Luciano Pereyra o “La Mona Jiménez. “Lo que pasó con Dyango fue increíble. Crecí escuchándolo con mi mamá, y poder grabar con él fue un sueño cumplido”, relató emocionado.
El recuerdo de su infancia también tuvo lugar en la charla. “Empecé como canillita a los nueve años. Vendía diarios con mi abuelo y hasta atendía un puesto de choripanes. Desde chico entendí el valor del trabajo”, recordó.
La entrevista, cargada de música y anécdotas, culminó con un repaso de su agenda: shows en el interior, una fecha en el Arena de Santa Fe en septiembre y una presentación en el mítico Gran Rex porteño.
Aunque la conversación giró en torno a su presente artístico, el fútbol también apareció en escena. “No soy amigo de Messi, pero sí de Paredes y de su familia. Con Leo lo crucé hace años, y mis hijos incluso compartieron una cena con él. Son gente muy humilde y generosa”, comentó.
De la mano de su voz inconfundible, Uriel Lozano se muestra agradecido y con los pies en la tierra. Y aunque el vértigo de los viajes y los escenarios marque su rutina, lo resume con sencillez: “Amo mi profesión y me encanta este momento de mi vida”.
Entrevista de Gustavo Vinderola.
