La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Turno Noche

Euge Quevedo admitió que está nerviosa por cantar el himno antes de la Selección

La artista cordobesa, que entonará las estrofas de la canción patria el jueves antes de Argentina-Venezuela en el “Monumental”, dijo a Cadena 3: “Siento una suma de emoción y presión”. Adelantó que lo hará a capela. 

02/09/2025 | 23:57Redacción Cadena 3

FOTO: La cantante cordobesa, con emociones intensas antes del duelo Argentina-Venezuela.

    Euge Quevedo admitió que está nerviosa por cantar el himno antes de la Selección

Este jueves, la selección argentina de fútbol se enfrenta a Venezuela en un partido de Eliminatorias para la Copa del Mundo y la expectativa crece no sólo en el país, sino a nivel mundial. 

La cantante cordobesa Euge Quevedo cantará el himno nacional en la previa del encuentro, que comenzará a las 20.30.

Quevedo contó a Cadena 3 su estado de ánimo ante este importante evento: "Sinceramente, estoy pasando por un momento complicado. Es como una suma de emoción con nervios. Siento como una presión, pero estoy tratando de enfocarme en mis clases de canto". 

La artista destacó la importancia de entonar el himno de la manera correcta: "Es una responsabilidad muy grande".

La oportunidad de cantar el himno surgió de un momento espontáneo en un evento anterior, donde Quevedo se animó a entonarlo, lo que llevó a que su representante la propusiera para este gran evento. "Los chicos empezaron a decir que tenía que cantar el himno y así se dio la oportunidad", relató.

La modalidad del canto será a capela, algo que Quevedo considera más cómodo, ya que busca que el momento sea especial para todos los argentinos. "Siento que es el momento de todos, no sólo el mío", comentó. 

Además, anticipó que el público acompañará con un respetuoso silencio y algunos lo cantarán junto a ella, creando un ambiente de unidad.

"El himno siempre ha sido algo emocionante y maravilloso, y el argentino lo canta con pasión", subrayó. 

Euge se siente lista y, tras ensayar con su profesora de canto, se prepara para el gran día. "Voy a seguir repasando. Creo que voy a llorar un poco", confesó, mostrando su sensibilidad ante la inminente actuación.

El partido se convierte en un acontecimiento aún más significativo, ya que se especula que podría ser el último encuentro de Lionel Messi con la selección en casa. La combinación de estos factores promete una noche inolvidable para los fanáticos del fútbol y la música en Argentina.

Entrevista de "Turno Noche".

