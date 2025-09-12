Una emisora holandesa advierte sobre un boicot a Eurovisión 2026 por Israel

La emisora ??pública holandesa AVROTROS anunció este viernes que no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 si se admite a Israel, alegando preocupación por la situación humanitaria en Gaza.

AVROTROS indicó en un comunicado que ha mantenido conversaciones periódicas con la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora de Eurovisión, y otras emisoras públicas europeas sobre el futuro del concurso y la participación de Israel.

“El Festival de la Canción de Eurovisión se fundó en 1956 para unir a la gente tras un período de profunda división y guerra”, declaró la emisora.

Desde su creación, “la música ha sido el núcleo del concurso como fuerza unificadora, con la paz, la igualdad y el respeto como valores fundamentales”.

La emisora ??afirmó que no puede justificar la participación de Israel a la luz del “sufrimiento humano continuo y grave en Gaza” y expresó su profunda preocupación por el elevado número de periodistas fallecidos.

Añadió que sus preparativos para el concurso de 2026 continuarán por ahora, pero su participación depende de la decisión de la UER sobre Israel.

“Si la UER decide no admitir a Israel, AVROTROS participará con gusto el próximo año”, afirmó la emisora, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.