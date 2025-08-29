Un festejo de Racing: Guillermo Francella, Adrián Suar y Diego Peretti en el cumpleaños de Joaquín Furriel

Joaquín Furriel celebró los 51 años rodeado de reconocidos artistas como Guillermo Francella, Adrián Suar, Diego Peretti, Marcos Carnevale, Langelotti, Ingrid Pelicori y Alex de la Iglesia, entre otras figuras, en el Teatro San Martín, en la previa a una nueva función de “La verdadera historia de Ricardo III”.

El intérprete compartió imágenes de agasajo en redes sociales donde se puede ver, entre los pasillos del teatro, una mesa con mantel blanco, globos celestes y blancos, un bonete a tono y la torta frutal con su cartel del escudo de Racing.

Allí no terminó el fanatismo por el cuadro de Avellaneda, los globos en alusión llegaron a la puerta del camarín del artista que más tarde sopló la vela celeste y, junto al texto “Previo a la función”, señaló que la mano que se muestra en la postal, pertenece a su par, Ingrid Pelicori.

En otra captura del momento, los amigos realizaron un video en donde el celebrado aguardaba por una torta rogel que llegaba con la misma vela, en manos de Suar y Francella le da un fraternal abrazo a Furriel.

Por su parte, “El chueco” bromeó: “Guillermo está cobrando 15 lucas por presencia”, luego se dirigió a Peretti y le indicó: “Diego, acercate”, lo mismo hizo con Carnevalli. Finalmente, se unieron todos en un afectuoso gesto antes de cantar el “Feliz cumpleaños”

Junto a los nombres en su historia de instagram, el agasajado bromeó: “Gracias @elchuecosuar por contratar a toda esta gente para pedir deseos”.