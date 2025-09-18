Telefe sigue con sus cambios: qué pasa este jueves con La Voz Argentina
Los seguidores del reality de canto ya no saben con exactitud qué días hay programa y qué días no.
18/09/2025 | 21:03Redacción Cadena 3
FOTO: Qué pasa con La Voz Argentina
Los seguidores de La Voz Argentina vienen de quedarse sin programa durante varias noches, ya que Telefe suspendió varias de sus emisiones, por lo que una vez más genera confusión entre los fans respecto a cuándo hay programa.
El popular reality de canto viene de finalizar la etapa de "Segundo Round", y cuando parecía que iba de domingo a jueves, las últimas semanas viene cancelando las galas de los viernes y domingos.
De todos modos, este jueves sí hay programa: retoma a su horario habitual de las 21.45, con el inicio del “Tercer Round”, que se espera que sea con el equipo de Lali Espósito.
Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.
Lectura rápida
¿Qué programa se transmite este jueves? Se transmite La Voz Argentina en su horario habitual.
¿Qué día se habían cancelado las galas últimamente? Se habían cancelado las galas de los viernes y domingos.
¿A qué hora comienza el programa? El programa comienza a las 21.45.
¿Qué etapa se inicia este jueves? Se inicia el “Tercer Round”.
¿Cómo se puede ver el programa? Se puede ver por Telefe y servicios de streaming como Telecentro Play, Flow y DGO.
[Fuente: Noticias Argentinas]