Espectáculos

Tamara Pettinato tendrá un programa propio inspirado en Alberto Fernández

La hija de Roberto vuelve a la TV y se burla del video que grabó en plena pandemia con el por entonces presidente de la nación.

22/08/2025 | 09:03Redacción Cadena 3

FOTO: Tamara Pettinato.

Tamara Pettinato va a conducir un programa en Canal 9 que se llamará “Decime algo lindo”, en clara referencia al video que grabó con el ex presidente Alberto Fernández en plena pandemia en despachos de la Casa Rosada.

Así, Tamara pone fin definitivo al ostracismo al que cayó luego de que se hicieran públicos los videos, burlándose del episodio y de los millones de argentinos que durante la pandemia no podían ni despedir a sus seres queridos en el cementerio.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién conducirá el programa en Canal 9? Tamara Pettinato será la conductora.

¿Cuál es el nombre del programa? El programa se llamará “Decime algo lindo”.

¿Qué video inspira el nombre del programa? Se inspira en un video grabado con el ex presidente Alberto Fernández durante la pandemia.

¿Qué episodio se menciona sobre Tamara? Se menciona el ostracismo que sufrió después de la viralización de los videos.

¿Dónde se emitirá el programa? El programa se emitirá en Canal 9.

[Fuente: Noticias Argentinas]

