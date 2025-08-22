Tamara Pettinato tendrá un programa propio inspirado en Alberto Fernández
La hija de Roberto vuelve a la TV y se burla del video que grabó en plena pandemia con el por entonces presidente de la nación.
22/08/2025 | 09:03Redacción Cadena 3
FOTO: Tamara Pettinato.
Tamara Pettinato va a conducir un programa en Canal 9 que se llamará “Decime algo lindo”, en clara referencia al video que grabó con el ex presidente Alberto Fernández en plena pandemia en despachos de la Casa Rosada.
Así, Tamara pone fin definitivo al ostracismo al que cayó luego de que se hicieran públicos los videos, burlándose del episodio y de los millones de argentinos que durante la pandemia no podían ni despedir a sus seres queridos en el cementerio.
Lectura rápida
