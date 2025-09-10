Susana Giménez tendrá su propia serie biográfica: “Debo contar todo”
La diva aseguró que, ya que otras personalidades ficcionaron su historia, ella se decidió por dar el paso.
10/09/2025 | 19:04Redacción Cadena 3
FOTO: Susana Giménez también tendrá su serie: “Tengo que contar todo”
Susana Giménez tendrá su propia serie biográfica, a pesar de que anteriormente se había negado a la posibilidad, ahora consideró dar el paso y, según reveló, cambió de parecer porque "ahora todos cuentan todos", al tiempo que sostuvo que "los guionistas ya empezaron a trabajar".
En el marco de la segunda temporada del reality LOL y en diálogo con el periodista Javier Ponzo, la diva de los teléfonos terminó por dar la noticia, cuando el entrevistador consultó: "Sé que no se vá a hacer, pero si se hiciera la serie sobre tu vida (...)".
"¿Vos qué sabés que no se va a hacer?" interrumpió la conductora, a lo que el comunicador respondió: "Porque vos dijiste que no se iba a hacer". Sin embargo, Susana sorprendió: "Se va a hacer, si, estamos en eso".
"Al principio decía que no porque en ese momento no quería contar todo. Pero ahora que todo el mundo cuenta y hace -ficción sobre- su vida. Tiene que estar cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, que maduro, para decir algo elegante", continuó "Su".
"Hasta ahora es todo contado, los guionistas empezarán a trabajar y yo tengo que comenzar a contar todo", cerró la diva.
Lectura rápida
¿Quién tendrá una serie biográfica? Susana Giménez.
¿Cuándo se anunció la serie? La noticia fue revelada durante la segunda temporada del reality LOL.
¿Por qué cambió de opinión? Porque observó que otros cuentan sus historias de vida.
¿Quién fue el periodista que realizó la pregunta? Javier Ponzo.
¿Está trabajando ya en la serie? Sí, Susana dijo que los guionistas ya iniciaron el trabajo.
[Fuente: Noticias Argentinas]