Sorpresa en Telefe: ¿dan La Voz Argentina este viernes?

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, sigue con “Segundo Round”, y tras las presentaciones de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra, este viernes tiene un nuevo parate.

Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continuaron apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa agregó una gala semanal y fue de domingo a viernes inclusive; pero la semana pasada y la anterior sufrió cambios en su programación.

Para malestar de los fans, Telefe suspendió el ciclo de talento el pasado jueves y viernes, y los últimos domingo y martes.

Y cuando los fans creían que cerraban la semana con el reality de canto, tampoco hubo La Voz Argentina este viernes. En su lugar irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.