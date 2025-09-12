Sorpresa en Telefe: ¿dan La Voz Argentina este viernes?
El reality de canto, furor del canal de las pelotas, se encuentra en una etapa crucial. Qué pasa este viernes.
12/09/2025 | 17:04Redacción Cadena 3
FOTO: Qué pasa con La Voz Argentina.
La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, sigue con “Segundo Round”, y tras las presentaciones de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra, este viernes tiene un nuevo parate.
Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continuaron apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa agregó una gala semanal y fue de domingo a viernes inclusive; pero la semana pasada y la anterior sufrió cambios en su programación.
Para malestar de los fans, Telefe suspendió el ciclo de talento el pasado jueves y viernes, y los últimos domingo y martes.
Y cuando los fans creían que cerraban la semana con el reality de canto, tampoco hubo La Voz Argentina este viernes. En su lugar irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.
Lectura rápida
¿Qué es La Voz Argentina?
Es un reality de canto transmitido por Telefe.
¿Cuándo tiene parate el programa?
Este viernes no se emitirá el reality de canto.
¿Quiénes son los jurados?
Entre los jurados están Lali Espósito y Luck Ra.
¿Qué programa lo reemplaza?
Se emitirá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.
¿Por qué hubo cambios en la programación?
Se produjeron cambios por la suspensión del ciclo de talento.
[Fuente: Noticias Argentinas]