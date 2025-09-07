Sorpresa en Telefe: ¿dan La Voz Argentina este domingo de elecciones?

La Voz Argentina sigue adelante con su "Primer Round”, la cuarta fase tras las Audiciones a Ciegas, las Batallas y los Playoffs, que ya tuvo grandes presentaciones aunque se interrumpió este jueves y viernes, aunque generó entre malestar y dudas sobre su continuidad, en especial en el domingo de elecciones bonaerenses.

Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continúan apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa agregó una gala semanal y va de domingo a viernes inclusive.

Sin embargo, y para malestar de los fans, este jueves no hubo programa por Telefe debido a que el canal de las pelotas transmitió el partido de la Selección Argentina ante Venezuela, que tiene la particularidad de ser el último de Lionel Messi de forma oficial en el país.

Tras el partido, debutó en Telefe la nueva edición de MasterChef Celebrity. Y cuando los fans creían que cerraban la semana con el reality de canto, tampoco hay La Voz Argentina este viernes.

Del mismo modo, este domingo tampoco hay La Voz Argentina. En su lugar irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.