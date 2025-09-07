En vivo

Espectáculos

Sorpresa en Telefe: ¿dan La Voz Argentina este domingo de elecciones?

Entre malestar e incertidumbre, los fans se preguntan cuándo dan el reality de canto de Telefe.

07/09/2025 | 17:18Redacción Cadena 3

FOTO: Avanza la nueva etapa de La Voz Argentina.

La Voz Argentina sigue adelante con su "Primer Round”, la cuarta fase tras las Audiciones a Ciegas, las Batallas y los Playoffs, que ya tuvo grandes presentaciones aunque se interrumpió este jueves y viernes, aunque generó entre malestar y dudas sobre su continuidad, en especial en el domingo de elecciones bonaerenses.

Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continúan apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa agregó una gala semanal y va de domingo a viernes inclusive.

Sin embargo, y para malestar de los fans, este jueves no hubo programa por Telefe debido a que el canal de las pelotas transmitió el partido de la Selección Argentina ante Venezuela, que tiene la particularidad de ser el último de Lionel Messi de forma oficial en el país.

Tras el partido, debutó en Telefe  la nueva edición de MasterChef Celebrity. Y cuando los fans creían que cerraban la semana con el reality de canto, tampoco hay La Voz Argentina este viernes.

Del mismo modo, este domingo tampoco hay La Voz Argentina. En su lugar irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con La Voz Argentina? El programa interrumpió su emisión este jueves y viernes, lo que provocó malestar entre los fans.

¿Cuándo se transmitirá? No se transmitirá este domingo, ya que el canal emitirá otros programas.

¿Qué programas reemplazan a La Voz Argentina? Este domingo, los reemplazos son Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.

¿Por qué no se transmitió el jueves y viernes? No se emitió debido a la transmisión de un partido de la Selección Argentina ante Venezuela.

¿Qué fase está en curso? Actualmente, el programa está en su "Primer Round" en la cuarta fase del formato.

[Fuente: Noticias Argentinas]

