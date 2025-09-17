Se descompensó la hermana de Thiago Medina y pidió ayuda médica urgente

El drama que vive Thiago Medina tras su fuerte accidente con la moto, tuvo a sus amigos y familiares muy preocupados porque sabían que el joven de 22 años luchaba por su vida y estaban a la espera de un milagro, rezando y pidiendo cadenas de oraciones.

Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, se mostró muy conmovida frente a las cámaras, así como también lo hicieron la hermana de Thiago, Camilota, y otros exparticipantes de Gran Hermano.

Quien se descompensó en las inmediaciones del hospital donde el joven está internado fue Brisa, la hermana melliza de Thiago, que tuvo que ser asistida.

“Gisela es una de las hermanas de Thiago que confirma la noticia que Brisa, la hermana melliza, se descompuso recién. Está embarazada, se ve que le impactó la situación en la que encontró a su hermano, que en este proceso lleva cuatro días en terapia intensiva, todavía no está consciente y ayer tuvo fiebre”, contó el periodista Matías Vázquez en Puro Show.

“Así que la última noticia tiene que ver con el desmayo de Brisa, la hermana melliza de Thiago, que está atravesando un embarazo y hoy está cayendo en la realidad”, sumó el periodista.