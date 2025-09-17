Se descompensó la hermana de Thiago Medina y pidió ayuda médica urgente
Brisa es su hermana melliza y está embarazada. La joven se sintió mal mientras su hermano lucha por su vida tras un accidente.
17/09/2025 | 13:30Redacción Cadena 3
FOTO: Thiago Medina con su hermana melliza Brisa/Fotografía: Redes
El drama que vive Thiago Medina tras su fuerte accidente con la moto, tuvo a sus amigos y familiares muy preocupados porque sabían que el joven de 22 años luchaba por su vida y estaban a la espera de un milagro, rezando y pidiendo cadenas de oraciones.
Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, se mostró muy conmovida frente a las cámaras, así como también lo hicieron la hermana de Thiago, Camilota, y otros exparticipantes de Gran Hermano.
Quien se descompensó en las inmediaciones del hospital donde el joven está internado fue Brisa, la hermana melliza de Thiago, que tuvo que ser asistida.
“Gisela es una de las hermanas de Thiago que confirma la noticia que Brisa, la hermana melliza, se descompuso recién. Está embarazada, se ve que le impactó la situación en la que encontró a su hermano, que en este proceso lleva cuatro días en terapia intensiva, todavía no está consciente y ayer tuvo fiebre”, contó el periodista Matías Vázquez en Puro Show.
“Así que la última noticia tiene que ver con el desmayo de Brisa, la hermana melliza de Thiago, que está atravesando un embarazo y hoy está cayendo en la realidad”, sumó el periodista.
Lectura rápida
¿Quién se descompensó? La hermana melliza de Thiago Medina, Brisa, se descompensó.
¿Por qué ocurrió? La situación del accidente de su hermano, quien se encuentra en terapia intensiva y no está consciente, le impactó emocionalmente.
¿Quién informó sobre el caso? El periodista Matías Vázquez lo reveló en el programa Puro Show.
¿Cómo está Thiago actualmente? Thiago Medina lleva cuatro días internado en terapia intensiva, sin conciencia y con fiebre.
¿Qué estado de salud tiene Brisa? Brisa es embarazada y se descompensó debido a la situación de su hermano.
[Fuente: Noticias Argentinas]