Se confirmó la cartelera de Párense de Manos 3: combates imperdibles

FOTO: Manu Jove vs Mariano Pérez, una de las peleas de Párense de Manos.

El popular evento boxístico "Párense de Manos" ya tiene fecha, sede y cartelera confirmadas. La tercera edición, organizada por Luquitas Rodríguez y su equipo, se llevó a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

El anuncio de la cartelera completa generó gran expectativa en redes sociales, donde el evento ya fue tendencia. El show, que reunió a figuras de internet, deportistas y músicos en el ring, se esperó que superara los récords de audiencia de las ediciones anteriores.

Flor Vigna vs Mica Viciconte, y Mariano Pérez vs Manu Jove fueron algunos de los combates que ya generaron expectativas. La pelea principal la protagonizaron Agustin, el nieto de Carlos Monzón; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena.

Cartelera completa de Párense de Manos 3: las peleas

Cosmic Kid vs. Mernuel

vs. Flor Vigna vs. Mica Viciconte

vs. Mariano Pérez vs. Manu Jove

vs. William Banks vs. Gabino Silva

vs. Espe vs. Dairi

vs. Coker vs. Perxitaa

vs. Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez

vs. Carito vs. Coty Romero

vs. Tomás Mazza vs. Gero Arias

vs. Grego Rossello vs. Goncho Banzas

vs. Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - PELEA PRINCIPAL