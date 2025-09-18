Se confirmó la cartelera de Párense de Manos 3: combates imperdibles
Luquitas Rodríguez y su equipo confirmaron cada una de las peleas del evento de boxeo que reúne famosos, influencers y streamers.
18/09/2025 | 21:26Redacción Cadena 3
FOTO: Manu Jove vs Mariano Pérez, una de las peleas de Párense de Manos.
El popular evento boxístico "Párense de Manos" ya tiene fecha, sede y cartelera confirmadas. La tercera edición, organizada por Luquitas Rodríguez y su equipo, se llevó a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.
El anuncio de la cartelera completa generó gran expectativa en redes sociales, donde el evento ya fue tendencia. El show, que reunió a figuras de internet, deportistas y músicos en el ring, se esperó que superara los récords de audiencia de las ediciones anteriores.
Flor Vigna vs Mica Viciconte, y Mariano Pérez vs Manu Jove fueron algunos de los combates que ya generaron expectativas. La pelea principal la protagonizaron Agustin, el nieto de Carlos Monzón; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena.
Cartelera completa de Párense de Manos 3: las peleas
- Cosmic Kid vs. Mernuel
- Flor Vigna vs. Mica Viciconte
- Mariano Pérez vs. Manu Jove
- William Banks vs. Gabino Silva
- Espe vs. Dairi
- Coker vs. Perxitaa
- Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez
- Carito vs. Coty Romero
- Tomás Mazza vs. Gero Arias
- Grego Rossello vs. Goncho Banzas
- Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - PELEA PRINCIPAL
Lectura rápida
¿Qué evento se confirmó? La tercera edición de Párense de Manos.
¿Quién organiza el evento? El evento fue organizado por Luquitas Rodríguez y su equipo.
¿Cuándo se llevará a cabo? La fecha del evento es el 20 de diciembre.
¿Dónde se realizará el evento? Se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.
¿Cuáles son algunas peleas destacadas? Algunos combates destacados son Flor Vigna vs Mica Viciconte y Agustin Monzón vs Franco Bonavena.
[Fuente: Noticias Argentinas]