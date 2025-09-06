Santiago Maratea en la mesa de Mirtha: “Con 10 pesos por persona compramos dos ambulancias”

Santiago Maratea fue uno de los invitados a la clásica mesaza de Mirtha Legrand, donde habló sobre cómo comenzó su camino en la recaudación de fondos para causas solidarias. “Todo arrancó porque un amigo de la comunidad wichi necesitaba una ambulancia”, explicó el influencer.

La Chiqui le pidió que detallara cómo funcionaban esas campañas de donaciones que se volvieron virales en redes sociales y permitieron ayudar a las personas. “Un día saqué el cálculo de que, si cada persona que me seguía ponía 10 pesos, podíamos comprar la ambulancia. No podía creer que había que poner tan poca plata. Terminamos comprando dos”, recordó Maratea.

A partir de ese éxito, surgieron nuevas oportunidades para ayudar. “Después de eso, me empezaron a pedir ayuda desde otros sectores. Siempre se hacía el mismo cálculo. Así llegamos a comprar el medicamento más caro del mundo —2 millones cien mil dólares— con la misma lógica”, relató, haciendo referencia al caso de la pequeña Emma, para quien logró reunir esa suma millonaria y ganarse el cariño del país.

Por otra parte, Maratea también habló de su polémica campaña para ayudar económicamente al Club Atlético Independiente, que se diferenciaba de sus iniciativas solidarias. “La plata la pusieron los hinchas, fue una gran colecta. El club debía más de 2 millones de dólares y juntamos esa plata para pagarle al América de México”, explicó.