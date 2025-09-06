En vivo

Espectáculos

Santiago Maratea en la mesa de Mirtha: “Con 10 pesos por persona compramos dos ambulancias”

El influencer repasó el origen de sus campañas solidarias y cómo logró reunir millones de pesos para causas solidarias.

06/09/2025 | 23:42Redacción Cadena 3

FOTO: Foto: eltrecetv.

Santiago Maratea fue uno de los invitados a la clásica mesaza de Mirtha Legrand, donde habló sobre cómo comenzó su camino en la recaudación de fondos para causas solidarias. “Todo arrancó porque un amigo de la comunidad wichi necesitaba una ambulancia”, explicó el influencer.

La Chiqui le pidió que detallara cómo funcionaban esas campañas de donaciones que se volvieron virales en redes sociales y permitieron ayudar a las personas. “Un día saqué el cálculo de que, si cada persona que me seguía ponía 10 pesos, podíamos comprar la ambulancia. No podía creer que había que poner tan poca plata. Terminamos comprando dos”, recordó Maratea.

A partir de ese éxito, surgieron nuevas oportunidades para ayudar. “Después de eso, me empezaron a pedir ayuda desde otros sectores. Siempre se hacía el mismo cálculo. Así llegamos a comprar el medicamento más caro del mundo —2 millones cien mil dólares— con la misma lógica”, relató, haciendo referencia al caso de la pequeña Emma, para quien logró reunir esa suma millonaria y ganarse el cariño del país.

Por otra parte, Maratea también habló de su polémica campaña para ayudar económicamente al Club Atlético Independiente, que se diferenciaba de sus iniciativas solidarias. “La plata la pusieron los hinchas, fue una gran colecta. El club debía más de 2 millones de dólares y juntamos esa plata para pagarle al América de México”, explicó.

Lectura rápida

¿Quién fue el invitado en la mesa de Mirtha? Santiago Maratea fue el invitado en la clásica mesaza de Mirtha Legrand.

¿Cuál fue el origen de las campañas de Maratea? Todo comenzó cuando un amigo de la comunidad wichi necesitaba una ambulancia.

¿Cuánto dinero se necesitaba para la ambulancia? El cálculo indicaba que con solo 10 pesos por persona se podía comprar la ambulancia.

¿Qué otra causa destacó Maratea? Mencionó la recolección para comprar un medicamento muy caro, que superó los 2 millones de dólares.

¿Qué dijo sobre la campaña para el Club Atlético Independiente? Detalló que los hinchas pusieron la plata en una gran colecta, juntando más de 2 millones de dólares para pagar deudas del club.

