Santiago del Moro pidió por la salud de Thiago Medina tras un accidente

FOTO: Santiago del Moro es el conductor de Gran Hermano, el reality en el que participó Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un fuerte accidente con su moto y su expareja, Daniela Celis, realizó un posteo durante el fin de semana para contar cómo continúa y para pedir una cadena de oración.

“Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y el reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un pronóstico reservado, mantenemos el pedido de oración. ¡Toda la luz que envían está llegando!”, expresó la joven influencer.

“Las bebés están bien, están contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias”, sumó Daniela, que cerró su mensaje con un emoji de manos rezando.

Rápidamente, Santiago del Moro replicó el posteo y le sumó también un emoji en señal de rezo para pedir por la pronta recuperación de Thiago.

El joven de 22 años se hizo famoso por haber participado en el reality Gran Hermano, conducido por Santiago del Moro. En la casa conoció a Daniela Celis, se enamoraron y fueron padres de las gemelas Laia y Aimé.