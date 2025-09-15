Santiago del Moro pidió por la salud de Thiago Medina tras un accidente
El conductor de Gran Hermano lo conoció en el reality y está muy preocupado por su bienestar.
15/09/2025 | 13:31Redacción Cadena 3
FOTO: Santiago del Moro es el conductor de Gran Hermano, el reality en el que participó Thiago Medina
Thiago Medina sufrió un fuerte accidente con su moto y su expareja, Daniela Celis, realizó un posteo durante el fin de semana para contar cómo continúa y para pedir una cadena de oración.
“Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y el reiki que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un pronóstico reservado, mantenemos el pedido de oración. ¡Toda la luz que envían está llegando!”, expresó la joven influencer.
“Las bebés están bien, están contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias”, sumó Daniela, que cerró su mensaje con un emoji de manos rezando.
Rápidamente, Santiago del Moro replicó el posteo y le sumó también un emoji en señal de rezo para pedir por la pronta recuperación de Thiago.
El joven de 22 años se hizo famoso por haber participado en el reality Gran Hermano, conducido por Santiago del Moro. En la casa conoció a Daniela Celis, se enamoraron y fueron padres de las gemelas Laia y Aimé.
Lectura rápida
¿Qué le ocurrió a Thiago Medina? Thiago sufrió un accidente con su moto.
¿Quién es Daniela Celis? Es la expareja de Thiago y madre de sus gemelas.
¿Cómo se encuentra Thiago actualmente? Presenta un pronóstico reservado, aunque se reportó una leve mejoría.
¿Quién pidió oraciones por Thiago? Daniela Celis pidió por oraciones y apoyos a través de su posteo.
¿Qué hizo Santiago del Moro tras el accidente? Replicó el mensaje de Daniela y pidió por la recuperación de Thiago.
[Fuente: Noticias Argentinas]