Espectáculos

Romina Uhrig: de diputada y participante de Gran Hermano a vender sus fotos hot en Only Fans

La mediática y ex diputada ya cuenta con un perfil en la red social para adultos.

26/08/2025 | 16:46Redacción Cadena 3

FOTO: Romina Uhrig: de diputada y participante de Gran Hermano a vender sus fotos hot en Only Fans

Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano, que también fue diputada nacional, difundió su nuevo perfil en la red social de contenido erótico, Only Fans, después de que desmintió haber realizado un trío sexual con L-Gante y una modelo de la misma plataforma.

A sus 37 años, Uhrig posteó una fotografía en bikini en su red social X -antes Twitter- y junto al posteo que ironizaba “No entres”, la mediática linkeó a su perfil de “Only”, donde se presentó: “Ahora podrás conocer mi otro lado (sic), junto a un emoticón de labios rojos.

La suscripción a la cuenta de la ex funcionaria nacional tiene un valor de US$20 y así, los usuarios podrán acceder al contenido exclusivo que, seguramente, Uhrig no deja ver en otros perfiles públicos.

En cuanto la noticia salió a la luz, los usuarios de redes sociales no dudaron en traer a colación las fotografías de la ex “hermanita” junto a políticos como Máximo Kirchner y Alberto Fernández.

Menos de 10 días pasaron desde que Miguelina, una ex docente que ahora se dedica a la misma plataforma, aseguró que hizo un trío sexual con L-Gante y la propia Uhrig y explicó que Valenzuela se habría “quedado con el video.”

Por su parte, Romina desmintió: “Estaría bueno que, antes de ‘informar’, se chequee mínimamente la información para no decir mentiras, y no hablar por hablar. Elián -Valenzuela- es mi amigo. y a la chica nunca la vi, no sé quién es.”

Lectura rápida

¿Quién es Romina Uhrig? Es una ex participante de Gran Hermano y ex diputada nacional argentina.

¿Qué lanzó recientemente? Lanzó su perfil en la red social de contenido erótico, Only Fans.

¿Cuánto cuesta la suscripción a su perfil? La suscripción a su cuenta tiene un costo de US$20.

¿Qué rumores desmintió? Desmintió haber realizado un trío sexual con L-Gante y una modelo.

¿Qué expresó sobre las acusaciones? Afirmó que debería chequearse la información antes de hacer afirmaciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

