Rocío Robles habló de su vínculo con Adrián Suar y confesó estar estresada

Rocío Robles y Adrián Suar llevan varios meses involucrados en una relación, aunque ambos evitan precisar una fecha exacta para su inicio. La modelo y periodista expresó que estuvo "estresada" por el carácter anónimo de su vínculo. El tema salió a la luz en junio, lo que llevó a Robles a compartir cómo vivió el proceso de vincularse antes del reconocimiento público. "Viví la situación muy estresada. Lo aguanté todo lo que pude hasta que no di más", confesó.

A pesar de ello, Robles no percibió un perjuicio al hacerse pública la relación. No obstante, destacó: "Mentiría si dijera que no leo los comentarios o que no vi programas. Como sociedad todavía (...) leí observaciones de mujeres que no están buenas". Este componente social fue un hecho que impactó su perspectiva.

La periodista también se refirió a las diferencias entre su forma de ser y la de Suar, indicando que él es más tranquilo y cuenta con más experiencia en el ámbito mediático. Cuando se le cuestionó acerca del concepto de "enamoramiento", Robles refutó: "No hablo de 'amor'. Me gusta que es una excelente persona, muy empático, tiene un gran sentido de la justicia y es muy divertido".