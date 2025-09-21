Robaron la casa de Pampita en Barrio Parque, mientras la modelo estaba de viaje
La vivienda de la calle Juez Tedín fue blanco de delincuentes, mientras la modelo se encuentra fuera del país. Se llevaron dinero de una caja fuerte y objetos de valor.
21/09/2025 | 23:48Redacción Cadena 3
FOTO: Pampita (NA)
Delincuentes robaron la casa de Carolina "Pampita" Ardohain en el exclusivo barrio de Palermo, mientras la modelo se encuentra de viaje en el exterior. La vivienda, ubicada en la calle Juez Tedín, fue blanco de los ladrones que se alzaron con un importante botín.
Los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor.
Según supo Noticias Argentinas, la ausencia de Ardohain del país habría sido aprovechada por los delincuentes para perpetrar el ilícito.
Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la casa de Pampita?
Se registró un robo en su vivienda ubicada en el barrio de Palermo.
¿Quién es la persona afectada?
La afectada es Carolina "Pampita" Ardohain, modelo y conductora argentina.
¿Cuándo sucedió el robo?
El hecho ocurrió mientras Pampita estaba de viaje al exterior.
¿Dónde se ubica la casa robada?
La vivienda se encuentra en la calle Juez Tedín, Barrío Parque, Palermo.
¿Qué se llevaron los delincuentes?
Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo de una caja fuerte y objetos de valor.
[Fuente: Noticias Argentinas]