Robaron la casa de Pampita en Barrio Parque, mientras la modelo estaba de viaje

Delincuentes robaron la casa de Carolina "Pampita" Ardohain en el exclusivo barrio de Palermo, mientras la modelo se encuentra de viaje en el exterior. La vivienda, ubicada en la calle Juez Tedín, fue blanco de los ladrones que se alzaron con un importante botín.

Los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor.

Según supo Noticias Argentinas, la ausencia de Ardohain del país habría sido aprovechada por los delincuentes para perpetrar el ilícito.

Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.