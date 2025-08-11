Rating destacado del domingo: La Voz, Juana Viale, GPS y Andrea Rincón
Además, la buena performance del cine en El Trece.
11/08/2025 | 11:01Redacción Cadena 3
FOTO: Juana Viale y otro domingo correcto.
En Telefe, La Voz Argentina alcanzó un promedió de 11.1 puntos y fue lo más visto del domingo. Con respeto a la emisión del domingo anterior, bajó 1.0 punto.
Mientras que en El Trece, Almorzando con Juana marcó 2.9 puntos. Quedó segundo en su franja y se mantuvo en el promedio que lleva el ciclo.
GPS, por la pantalla de América promedió 1.4 puntos. Fue junto a Infama lo más visto de la señal, quedó tercero en su franja y se mantuvo en el promedio que lleva el ciclo.
Cine shampoo con la película «Coda: señales del corazón» midió 5.4 puntos. Fue lo más visto de eltrece y lo cuarto más visto de la jornada. El séptimo arte siempre rinde los fines de semana.
Andrea Rincó y su Con todo respeto no tuvieron una buena noche. El ciclo de psicología promedió 0.5 puntos. Quedó cuarto en su franja, muy cerca de la TV Pública y fue la medición más baja en lo que va del ciclo.
Lectura rápida
¿Cuál fue el programa más visto el domingo?
La Voz Argentina en Telefe, con un promedio de 11.1 puntos.
¿Cómo se desempeñó Juana Viale?
Almorzando con Juana marcó 2.9 puntos, manteniéndose en su promedio habitual.
¿Qué fue lo más visto de El Trece?
La película "Coda: señales del corazón" con 5.4 puntos, fue lo más visto de eltrece.
¿Cuál fue el rendimiento de Andrea Rincón?
Con todo respeto promedió 0.5 puntos, siendo la medición más baja del ciclo.
¿Qué otros programas se destacaron?
GPS en América promedió 1.4 puntos, junto a Infama como lo más visto de la señal.
[Fuente: Noticias Argentinas]