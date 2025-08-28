Rating de TV: Alerta en América con Santi Maratea y buenas para Guido Kaczka

La Voz Argentina alcanzó un promedio de 11.0 puntos. Bajó 2 décimas con respecto a la emisión anterior pero de todas maneras fue lo más visto de la televisión abierta.

El que la está pasando mal es Santi Maratea con su Trato Hecho. La propuesta no cala en el público y va cada vez peor, este miércoles logró anotar apenas 1.0 en la planilla de Kantar Ibope Media. Maratea ya arrancó mal la semana el lunes cuando, con el manotazo de ahogado de la versión famosos, apenas llegó a 1.8; la primer famosa en intentar ayudar a Santi fue Yanina Latorre.

LAM midió 3.0 puntos. Quedó cuarto en su franja y es la emisión más baja del programa de las últimas dos semanas y media. Pero de todas maneras, fue lo más visto del canal.

Buenas noches familia promedió 6.5 puntos. Fue lo más visto del canal, quedó tercero en su franja junto a Pasapalabra y marcó 3 décimas por arriba del promedio que lleva el ciclo.

Bendita marcó 3.4 puntos. Es la medición más alta del ciclo de la última semana. Quedó tercero en su franja y fue lo más visto del canal. Además, midió 3 décimas por arriba del promedio que lleva el programa en lo que va del año.