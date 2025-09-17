Quién es Agustín Franzoni, el streamer envuelto en una polémica por su ex

Agustín Franzoni fue un creador de contenido y bailarín que se hizo muy conocido en redes sociales. Dio sus primeros pasos en streaming en Luzu, la señal que creó Nico Occhiato y donde también trabajaba quien por ese entonces era su pareja, Flor Jazmín Peña.

Franzoni integró el equipo de Red Flag en Luzu TV, junto a Gregorio Rossello, Manuela Viale y Tuli Acosta, por dos temporadas. En 2023, se llevaron el Martín Fierro Digital al Mejor Programa de Entretenimiento.

La bailarina e influencer se separó de Franzoni e inició una relación con Occhiato, algo que al streamer le cayó muy mal y no dudó en hablar de ello tanto en redes como en La Casa, la señal en la que trabaja actualmente.

Hermano de Naty Franzoni, popular influencer de bienestar, él siguió varios de sus consejos para posicionarse hasta que logró adquirir cierta fama y popularidad.

En los últimos días, se viralizó un video de un fragmento de su programa en el cual habló sobre guardar material íntimo de una ex pareja. Agustín dijo que tiene varias fotos y videos y que espera poder ganar dinero en el futuro con eso.

Esta referencia es sobre Flor Jazmín, quien se preocupó mucho al escucharlo. Durante su relación, él le tomó fotos mientras ella dormía desnuda y posteriormente se las enviaba por WhatsApp, generándole una incomodidad muy grande, además de dudas sobre si ella era la única que estaba recibiendo esas imágenes.

A pesar de que Agustín Franzoni aseguró que sus dichos fueron a modo de chiste, no fue suficiente la explicación. Tanto Nico Occhiato como Flor Jazmín expresaron estar muy enojados y no dudaron en ir por la vía legal para impedir la posible difusión de esas imágenes.