Espectáculos

Priscila Presley se mete de lleno con las teorías que afirman que Elvis estaría vivo

Su exesposa desmintió los rumores sobre su supuesta supervivencia y reveló que perder a su hija fue el segundo golpe más duro de su vida.

20/09/2025 | 17:56Redacción Cadena 3

FOTO: Foto: Redes Sociales, @priscillapresley.

A casi cincuenta años de la muerte de Elvis Presley, su exesposa, Priscilla Presley, decidió hablar con claridad sobre las teorías que aún circulan en redes sociales y foros conspirativos en las que afirman que el cantante sigue con vida.

En una entrevista reciente con la revista People, la empresaria y actriz de 80 años desestimó por completo los rumores que aseguran que el ícono del rock no habría muerto en 1977.

“Se han dicho muchas cosas falsas a lo largo de los años”, aseguró, refiriéndose a las versiones que afirman que Elvis estaría vivo y escondido. “Desearía que así fuera”, agregó, dejando claro que, para ella, la pérdida fue real y definitiva.

Priscilla conoció al "Rey del Rock" cuando apenas tenía 14 años, en 1959, y juntos vivieron una relación intensa marcada por la fama, el amor y también la presión mediática. Recordó aquellos primeros años como una etapa de mucha incertidumbre personal. “Era tan joven que no sabía qué quería hacer con mi vida”, confesó. “No quería ser secretaria, ni enfermera, ni maestra. Estaba buscando algo más. Y entonces, todo cambió”.

En 1967, la pareja se casó y, nueve meses más tarde, nació su única hija, Lisa Marie Presley. La relación terminó oficialmente en 1973, pero el vínculo emocional se mantuvo hasta el fallecimiento de Elvis, cuatro años después, por una insuficiencia cardíaca.

Sin embargo, el golpe más duro para Priscilla llegaría décadas después. En enero de 2023, Lisa Marie murió a los 54 años tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía bariátrica. “Fue el segundo día más triste de mi vida, después de perder a Elvis”, confesó con profunda tristeza.

Priscilla rememoró el momento en que recibió la noticia en el hospital, luego de que Lisa fuera encontrada inconsciente por su exesposo, Danny Keough. “Estaba conectada al respirador, pasamos horas esperando un milagro, rezando… hasta que el médico se acercó y me dijo: 'Lo siento mucho, Priscilla, se ha ido’”, relató.

Hoy, todavía intenta procesar el duelo junto a sus nietos, los gemelos de 16 años Harper y Finley Lockwood, fruto del matrimonio de Lisa con Michael Lockwood. “Fue devastador para todos, y lo sigue siendo”, concluyó Priscilla.

En medio del dolor y los recuerdos, la matriarca del clan Presley sigue siendo una figura de fortaleza, enfrentando no solo la pérdida, sino también los mitos que siguen rodeando a uno de los artistas más legendarios de la historia.

Lectura rápida

¿Qué afirmó Priscila Presley? Desmintió los rumores que afirman que Elvis estaría vivo, afirmando que la pérdida fue real y definitiva.

¿Cuándo murió Lisa Marie Presley? Lisa Marie murió en enero de 2023 a los 54 años por complicaciones tras una cirugía bariátrica.

¿Cuál fue el evento más triste para Priscila? Perder a su hija fue el segundo día más triste de su vida, después de la muerte de Elvis.

¿Con quién se casó Priscila Presley? Priscila se casó con Elvis en 1967 y tuvieron a su hija, Lisa Marie, antes de separarse en 1973.

¿Cómo se siente Priscila ante la pérdida? Se siente devastada y aún intenta procesar el dolor junto a sus nietos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

