Una nueva antología revela el costado más íntimo de Elvis en sus sesiones de Los Ángeles

En marzo de 1972, en plena preparación para su gira nacional, Elvis Presley ingresó a los estudios RCA de Los Ángeles para grabar y ensayar. El motivo fue el documental Elvis On Tour, un acuerdo entre su mánager, el coronel Tom Parker, y MGM. De aquellas jornadas surgieron siete nuevas canciones y valiosas sesiones de ensayo que, junto con diez temas grabados en marzo de 1975, integran Sunset Boulevard, la nueva antología que redescubre a un Elvis íntimo y vulnerable.

A diferencia de anteriores trabajos de estudio, Presley eligió grabar con su banda de gira, la TCB Band, que lo acompañaba desde 1968. Con músicos como James Burton y John Wilkinson en guitarras, Glen D. Hardin en piano y Ronnie Tutt en batería, las sesiones lograron una calidez y fluidez que rara vez alcanzaba con músicos de sesión.

El productor Matt Ross-Spang ha remezclado las pistas originales, despojándolas de sobregrabaciones para resaltar la esencia cruda y directa de las tomas. El resultado muestra a un Elvis en gran forma vocal, comprometido emocionalmente con canciones que, en su mayoría, giran en torno a la pérdida y el desamor.

Temas como Separate Ways, Fool y Where Do I Go from Here reflejan el dolor de su inminente divorcio con Priscilla Presley en 1972. Aún en las grabaciones de 1975 se percibe un ánimo sombrío, aunque con intentos de levantar vuelo en Shake a Hand o I Can Help.

La colección también incluye ensayos registrados en 1970 y 1974, de valor histórico pero con calidad de sonido deficiente. A pesar de eso, Sunset Boulevard ofrece una de las miradas más honestas y emotivas al último gran Elvis: un artista herido, pero aún capaz de conmover.