Espectáculos

Primavera en La Peña de Morfi: música y alegría con destacados invitados

Diego Leuco y Lizy Tagliani tendrán proponen un domingo con mucha música.

21/09/2025 | 10:50Redacción Cadena 3

FOTO: Lizy Tagliani en La Peña de Morfi. (Foto: Captura TV)

La Peña de Morfi festejó la llegada de la primavera, con mucha música. Jorge Rojas visitó el escenario con un show imperdible. Además, Destino San Javier compartió su nuevo trabajo y se sumó un musical bien arriba de Miguel Conejito Alejandro. En la pulpería, Alfredo Casero y Alacrán.

Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartieron sus recetas, Ariel Rodríguez trajo las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.

La Peña de Morfi, es una coproducción de Telefe y Corner Contenidos.

Lectura rápida

¿Qué celebra La Peña de Morfi? La llegada de la primavera con un evento musical.

¿Quiénes son algunos de los invitados destacados? Jorge Rojas, Destino San Javier, Miguel Conejito Alejandro, entre otros.

¿Qué segmentos se realizaron en el programa? Recetas de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, noticias deportivas con Ariel Rodríguez, y humor con Pichu Straneo y otros.

¿Qué producción está detrás del programa? Una coproducción de Telefe y Corner Contenidos.

¿Cuándo se emitió el programa mencionado? Este domingo durante la celebración de primavera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

