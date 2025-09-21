Primavera en La Peña de Morfi: música y alegría con destacados invitados
Diego Leuco y Lizy Tagliani tendrán proponen un domingo con mucha música.
21/09/2025 | 10:50Redacción Cadena 3
FOTO: Lizy Tagliani en La Peña de Morfi. (Foto: Captura TV)
La Peña de Morfi festejó la llegada de la primavera, con mucha música. Jorge Rojas visitó el escenario con un show imperdible. Además, Destino San Javier compartió su nuevo trabajo y se sumó un musical bien arriba de Miguel Conejito Alejandro. En la pulpería, Alfredo Casero y Alacrán.
Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartieron sus recetas, Ariel Rodríguez trajo las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.
La Peña de Morfi, es una coproducción de Telefe y Corner Contenidos.
[Fuente: Noticias Argentinas]