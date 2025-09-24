En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Agostina Brunetti

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Preocupación por la salud de Luis Brandoni: suspendió la función de teatro

El artista realiza “¿Quién es quién?”, junto a Soledad Silveyra, en el Teatro Liceo.

24/09/2025 | 18:33Redacción Cadena 3

FOTO: Preocupación por la salud de Luis Brandoni: suspendió la función de teatro

El artista Luis Brandoni causó preocupación por su estado de salud, ya que debió suspender la función teatral de este miércoles a la noche del espectáculo “¿Quién es quién?”, que protagoniza junto a Soledad Silveyra por un inconveniente físico.

Según divulgó la página oficial de Multiteatro en su red social X -antes Twitter-, el actor se encuentra en un momento de “indisposición física”, por lo que no podrá llevarse adelante el acto sobre las tablas que ya aguardaba por su inicio, así como los espectadores esperaban poder ver la obra.

Tal como señalaron desde el sitio, y más allá de las nuevas funciones que ya están a la venta, las entradas que están a poder del público para la fecha que no se llevará adelante, podrán canjearse o devolverse, a través de los mismos canales que fueron adquiridas.

Respecto al estado de salud del intérprete de 85 años de edad, aún no se dispone de algún tipo de parte médico oficial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Luis Brandoni? Suspendió una función de teatro por problemas de salud.

¿Quién es el compañero de Brandoni? Protagoniza el espectáculo junto a Soledad Silveyra.

¿Dónde se realiza la obra? En el Teatro Liceo.

¿Cuándo se suspendió la función? Se suspendió la función de la noche del 24 de septiembre de 2025.

¿Qué indican los organizadores sobre las entradas? Las entradas podrán canjearse o devolverse a través de los mismos canales de compra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho