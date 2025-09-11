En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

“Peluca” Brusca debió ser internado por problemas renales y volvió a trabajar

El productor y ex novio de Laurita Fernández decidió volver a trabajar “como pudo”.

11/09/2025 | 15:54Redacción Cadena 3

FOTO: “Peluca” Brusca tuvo que ser internado por un problema renal y agradeció a la salud pública

El productor Claudio “Peluca” Brusca debió ser sometido a una intervención denominada como nefrolitotomía percutánea, que implica la extracción de cálculos renales tras pulverizarlos y, como se sintió en condiciones, decidió regresar a su trabajo.

Tal como explicó el periodista Juan Etchegoyen, el ex novio de Laurita Fernández tuvo problemas de salud en los últimos días lo que derivó a un procedimiento que debió ser realizado en el Hospital Santojanni.

El productor explicó al periodista: “Tuve un cólico -cálculo- renal hace dos meses, no pude despedirlo, entonces mi urólogo de toda la vida decidió pulverizarlo. Me lo hicieron hace 10 días, pero me dejaron un catéter para liberar todo lo que se había pulverizado”.

Hoy me sacaron el catéter. Fue tanta la buena onda y atención, como para que cuente lo que trabajan los médicos. Por ahora, estoy bien, como pude vine al canal a grabar porque amamos hacer el programa”, concluyó Brusca.

El mismo productor compartió una foto con el médico tratante en sus redes sociales y escribió: “Pasé por dos intervenciones en 10 días. No puedo explicar lo bien que me sentí y como me trataron en el Hospital Santojanni. ¡Que gente del bien por favor! Tenemos una Salud pública que hay que cuidar tanto”.

La nefrolitotomía percutánea es un procedimiento en que se usa instrumentos que atraviesan la piel para acceder al riñón, desintegrar las piedras y luego retirarlas. Generalmente se realiza con láser y se debe dejar un catéter de nefrostomía para drenar la orina mientras el riñón sana.

Lectura rápida

¿Quién es “Peluca” Brusca? Es un productor argentino conocido por su relación con la presentadora Laurita Fernández.

¿Qué le sucedió a Brusca? Tuvo que someterse a una intervención quirúrgica renal llamada nefrolitotomía percutánea.

¿Dónde se realizó la intervención? La operación se llevó a cabo en el Hospital Santojanni.

¿Qué dijo Brusca sobre su experiencia? Agradeció al personal médico y enfatizó la calidad de atención en el sistema de salud pública.

¿Qué es la nefrolitotomía percutánea? Es un procedimiento que permite la extracción de cálculos renales mediante la pulverización de los mismos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho