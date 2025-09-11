“Peluca” Brusca debió ser internado por problemas renales y volvió a trabajar

FOTO: “Peluca” Brusca tuvo que ser internado por un problema renal y agradeció a la salud pública

El productor Claudio “Peluca” Brusca debió ser sometido a una intervención denominada como nefrolitotomía percutánea, que implica la extracción de cálculos renales tras pulverizarlos y, como se sintió en condiciones, decidió regresar a su trabajo.

Tal como explicó el periodista Juan Etchegoyen, el ex novio de Laurita Fernández tuvo problemas de salud en los últimos días lo que derivó a un procedimiento que debió ser realizado en el Hospital Santojanni.

El productor explicó al periodista: “Tuve un cólico -cálculo- renal hace dos meses, no pude despedirlo, entonces mi urólogo de toda la vida decidió pulverizarlo. Me lo hicieron hace 10 días, pero me dejaron un catéter para liberar todo lo que se había pulverizado”.

“Hoy me sacaron el catéter. Fue tanta la buena onda y atención, como para que cuente lo que trabajan los médicos. Por ahora, estoy bien, como pude vine al canal a grabar porque amamos hacer el programa”, concluyó Brusca.

El mismo productor compartió una foto con el médico tratante en sus redes sociales y escribió: “Pasé por dos intervenciones en 10 días. No puedo explicar lo bien que me sentí y como me trataron en el Hospital Santojanni. ¡Que gente del bien por favor! Tenemos una Salud pública que hay que cuidar tanto”.

La nefrolitotomía percutánea es un procedimiento en que se usa instrumentos que atraviesan la piel para acceder al riñón, desintegrar las piedras y luego retirarlas. Generalmente se realiza con láser y se debe dejar un catéter de nefrostomía para drenar la orina mientras el riñón sana.