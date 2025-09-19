En vivo

Parte médico de Thiago Medina: se recupera en terapia intensiva tras cirugía

Su ex pareja brindó información del ex participante de Gran Hermano que lleva una semana de internación.

19/09/2025 | 15:31Redacción Cadena 3

FOTO: “Permanece en terapia intensiva”: el nuevo parte médico de Thiago Medina tras su salida del quirófano

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue sometido a una intervención torácica sin complicaciones y se encuentra estable, según el parte médico que compartió su ex pareja y madre de sus pequeñas hijas, Daniela Celis.

El joven de 22 años lleva una semana internado, tras un fuerte accidente vial por el que se le extirpó el bazo y ahora, tal como explicó Celis, el ex participante cuenta con “buena reparación costal”.

La misma influencer indicó, asimismo, que Medina “permanece en la Unidad de Terapia Intensiva”, explicó que “se encuentra estable” y destacó que el padre de sus hijas “no requiere drogas para mantener la presión estable”.

No obstante, la también ex participante del reality en donde se conocieron, insistió en el pedido de rezos en nombre de Thiago: “Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración, porque toda la fé, luz y fuerzas llegan”.

Lectura rápida

¿Quién es Thiago Medina? Es un ex participante de Gran Hermano.

¿Cuál es su estado de salud actual? Se encuentra en terapia intensiva y estable tras una cirugía torácica.

¿Quién proporcionó la información sobre su salud? Su ex pareja, Daniela Celis.

¿Cuánto tiempo lleva internado? Lleva una semana de internación debido a un accidente vial.

Qué pide la familia? Solicitan una cadena de oración por su recuperación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

