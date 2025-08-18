En vivo

Pampita y Martín Pepa fueron vistos juntos, lo que alimenta rumores de reconciliación

La modelo sorprendió con su presencia en uno de los últimos partidos del polista, donde ambos se lucieron agarrados de la mano.

18/08/2025 | 09:12Redacción Cadena 3

FOTO: Aseguran que Pampita y Martín Pepa se reconciliaron

Todo indicaría que Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvieron a apostar por el amor, luego de que se conocieran imágenes recientes de ambos felices y de la mano en un partido de polo. La modelo había anunciado su separación semanas atrás, poniéndole fecha del 9 de julio como el día que decidieron dividir sus caminos.

Pampita, lejos de mostrarse triste, vivió unas semanas viajando por el mundo, de fiesta y acompañada de sus amigas y familia. Por otra parte, Martín siguió sosteniendo su bajo perfil en los medios.

Ayer por la tarde, el Equuleus Polo Team de Martín Pepa tuvo un triunfo con un marcador final de 14 a 11, el equipo superó a la Scuderia S. y se consagró campeón en el Hamptons Polo Club.

En las imágenes que trascendieron de la fecha, se puede ver a Pampita disfrutando del partido y celebrando la victoria del equipo de su pareja. “La gran sorpresa fue la presencia de Pampita, quien lo acompañó y se mostró sonriente junto al polista tras el triunfo, confirmando así su reconciliación”, mencionó la periodista Pilar Telechea.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se vio a Pampita y a Martín Pepa juntos, alimentando rumores de reconciliación.

¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas son Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa.

¿Cuándo se anunció la separación? Pampita había anunciado su separación el 9 de julio.

¿Dónde ocurrieron los eventos? Los eventos ocurrieron en un partido de polo en el Hamptons Polo Club.

¿Quién mencionó la reconciliación? La reconciliación fue mencionada por la periodista Pilar Telechea.

[Fuente: Noticias Argentinas]

