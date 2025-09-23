En vivo

Espectáculos

Pampita ironizó sobre robo en su casa y la recuperación de sus celulares

La modelo bromeó con que hará un cartel para que los ladrones no vuelvan a ingresar al domicilio y explicó que los celulares fueron hallados en un descampado.

23/09/2025 | 19:16Redacción Cadena 3

FOTO: “Nunca pensé que me iba a pasar algo así”: Pampita, entre ironías, sobre el robo en su casa

La modelo Carolina “Pampita” Ardohain sostuvo que nunca pensó que le ocurriría “algo así”, respecto al robo en su domicilio ubicado en Barrio Parque, al tiempo que ironizó con realizar un cartel “que diga ‘Por acá ya pasaron’” con el fin de que los ladrones no vuelvan a ingresar y reveló que los celulares sustraídos fueron hallados en un descampado.

Ardohain encontró su domicilio saqueado hace sólo 48 horas, en ese momento pidió que le restablezcan los teléfonos móviles antiguos en donde tenía imágenes de su hija Blanca Vicuña, fallecida en 2012 a los seis años de edad, y así fue que recuperó los móviles.

Al respecto, la conductora de “Los ocho escalones” indicó que los objetos no volvieron a sus manos con un proceso judicial de por medio: “No fue por la justicia, sino porque una persona encontró los teléfonos tirados en un lugar descampado”.

En línea, “Pampita” se mostró en calma, pero con la reacción aún a flor de piel: “Todavía proceso todo. No tengo novedades. Por ahora no sé nada. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Voy a tratar de seguir confiando en quienes están a mi alrededor, que son buena gente y que la mano no viene por ahí”.

Respecto a los comentarios que indicaban la posible “quema” de algún tipo de documento comprometedor, Ardohain refutó: “No tengo documentos de ningún tipo, ni nada raro, no sé quién especuló algo así y me pareció un comentario muy raro. Lo desmiento rotundamente”.

Asimismo, señaló que las cámaras de seguridad no interrumpieron su grabación y que el sistema de alarmas estuvo activado durante la entradera: “Funcionó todo muy bien, ese no fue el problema para nada. Las cámaras grabaron”.

Al ser consultada por si tenía temor de que los mismos malvivientes, la mediática ironizó: “Ya no me queda más nada, no sé por qué volverían a entrar, voy a hacer un cartelito que diga ‘Por acá ya pasaron’ -entre risas-”.

Respecto a los rumores de mudanza, Carolina enfatizó: “No puedo decidir nada en dos días, mis hijos van al cole ahí a dos cuadras, no puedo cambiar la vida en dos días. Mis hijos están impresionados, pero tratamos de bajar el perfil como papás, no dramatizar y no generarles más miedos”.

“No soy una persona que tenga grandes tesoros, ni grandes ahorros. De afuera se vé una cosa, pero por dentro es otra. A las galas que voy, tengo joyerías que me auspician y me prestan las joyas. No había una fortuna para hacer un gran despliegue”, concluyó Ardohain.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la casa de Pampita? La modelo sufrió un robo en su domicilio.

¿Quién es Pampita? Carolina “Pampita” Ardohain, una conocida modelo y conductora argentina.

¿Dónde ocurrió el robo? En su casa ubicada en Barrio Parque.

¿Qué recuperó Pampita? Recuperó teléfonos móviles que contenían imágenes de su hija.

¿Qué dijo sobre su experiencia? Mencionó que nunca pensó que le ocurriría algo así y habló con ironía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

